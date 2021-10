Câmara de Guarapari aprova crédito adicional de R$ 1,3 milhão para Unidades de Saúde

today30 de setembro de 2021 remove_red_eye36

A Câmara de Guarapari aprovou em regime de urgência, na sessão desta quinta-feira (30/09), o Projeto de Lei nº 205/2021, de iniciativa do Poder Executivo, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no orçamento da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA), no valor total de R$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais). Com o aval do plenário, a matéria segue para sanção do Poder Executivo, em favor do Fundo Municipal de Saúde.

Os recursos em tela (no valor de R$ 1.300.000,00) serão repassados pelo Governo Federal, por meio do Ministério da Saúde, para incremento temporário ao custeio dos serviços de Atenção Básica em Saúde, em Guarapari. A verba, oriunda da aprovação de emendas parlamentares da bancada federal capixaba ao Orçamento Geral da União (OGU), será creditada no orçamento da SEMSA e deverá ser integralmente aplicada na aquisição de material de consumo para as unidades da Rede Municipal de Saúde.

Acesse o link e conheça a proposição:

http://www3.cmg.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=13772&arquivo=Arquivo/Documents/PL/13772-202109281431303047-assinado.pdf#P13772