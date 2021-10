Wendel Lima conclama população a participar das sessões no espaço “Orador do Público”

Nesta terça-feira (05/10), o presidente da Câmara Municipal de Guarapari (CMG), vereador Wendel Lima (PTB), gravou um pronunciamento oficial que foi publicado na imprensa e nas redes sociais, convidando a população guarapariense, em geral, para participar do projeto “Orador do Público”, iniciativa que abre espaço na Tribuna do Plenário para que os cidadãos possam discursar durante as sessões ordinárias, fazer críticas e reclamações, apresentar reivindicações e colaborar com ideias e sugestões de melhorias para a cidade.

O espaço do “Orador do Público” é garantido pelo Art. 90, Parágrafo 5º, do Regimento Interno da CMG, que determina: “Art.90… § 5º – Na primeira Sessão Ordinária de cada mês, mediante prévia inscrição e com assunto preestabelecido, será concedida a palavra, como primeiro orador inscrito, durante seis minutos improrrogáveis, sem apartes, a um orador do público, selecionado com antecedência pela Mesa Diretora, observando-se os seguintes critérios: maior representatividade, assunto de maior relevância e de maior urgência, e conduta ilibada do orador”.

O presidente Wendel Lima também comentou sobre a importância da participação popular e destacou a necessidade do trabalho em conjunto, entre população e vereadores, para a construção de uma cidade melhor: “A Câmara é a casa do povo e, nós vereadores, somos seus representantes políticos mais próximos. Estamos prontos para ouvir os cidadãos e saber o que eles tem para dizer ao município. A construção de uma cidade melhor é uma obra coletiva, feita a muitas mãos. Por isso, conclamo a todos que participem dos trabalhos legislativos da Câmara de Guarapari, porque cidadania é participação”, afirmou.



Para participar do projeto, basta que o cidadão apresente um ofício no Setor de Protocolo da CMG, fazendo a solicitação, definir o assunto que pretende tratar e informar os dados pessoais, tais como nome, endereço, RG, CPF e telefones de contato. Lembrando que este ofício deverá ser direcionado à Mesa Diretora, que fará a escolha do orador de cada mês.



