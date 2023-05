Caminhoneiro de 22 anos relata em áudio, antes de morrer, que levou um tiro, ouça

O caminhoneiro de 22 anos, Otávio Aldrigues de Oliveira, morreu na madrugada deste sábado, 29, na BR 101, em Sooretama, após levar um tiro no momento em que conversava com um amigo no celular. Ele chegou a ser socorrido e levado para o Hospital Roberto Silvares, em São Mateus, mas não resistiu.

No áudio a vítima fala com o amigo sobre conselhos que recebeu do pai sobre uma situação que aconteceu meses antes, em um estado, quando é atingido. No final ele diz: “eu tomei um tiro”. Com isso o crime será tratado pela Polícia Civil como homicídio.

OUÇA O ÁUDIO

Investigadores apuram se houve conflito entre Otávio e um outro motorista próximo ao pedágio da ECO 101, cerca de 30Km do local do fato. Após o ataque, o veículo saiu da pista.

Vítima

O caminhoneiro, que ia completar 23 anos no mês que vem, morava em Cariacica e voltava da Bahia, onde deixou uma carga de frutas. Era casado e deixou um filho de 4 anos.

A Polícia Civil, em nota, informou que o caso será investigado pela Delegacia de Polícia de Sooretama e Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa – DHPP – de Linhares.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para identificar a causa da morte.