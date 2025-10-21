Caminhos Samarco impacta cerca de 3.000 pessoas ao visitar 20 comunidades no ES

today21 de outubro de 2025 remove_red_eye46

Ao longo dos últimos cinco meses, a Samarco percorreu 20 comunidades de sete municípios de sua área de atuação no Espírito Santo, com o projeto Caminhos Samarco, promovendo oficinas itinerantes de tecnologias aplicadas com foco em inclusão digital, cidadania e desenvolvimento de competências para o mundo do trabalho.

A iniciativa impactou direta e indiretamente cerca de 3.000 pessoas, entre jovens, adultos e idosos, reafirmando o compromisso da empresa com o fortalecimento dos territórios onde atua, além de fortalecer os vínculos comunitários e a escuta ativa das realidades locais.

As ações foram realizadas em 20 comunidades dos municípios de Anchieta, Guarapari, Piúma, Cachoeiro de Itapemirim, Alegre, Jerônimo Monteiro e Muniz Freire, contemplando comunidades como Mãe-Bá, Ubu, Parati, Castelhanos, Guanabara, Recanto do Sol, Chapada do A, Belo Horizonte, Condados, Porto Grande, Meaípe, Nova Esperança, Pacotuba, Rive, Celina, Parada Cristal e Itaicí.

Por meio das Oficinas Itinerantes de Tecnologias Aplicadas, os participantes tiveram acesso a conteúdo prático sobre o uso de ferramentas digitais, segurança na internet, redes sociais, aplicativos de produtividade e possibilidades de geração de renda com apoio da tecnologia.

Quem aproveitou a oportunidade de participar, elogia a iniciativa. O estudante Miguel Serafim, morador da comunidade de Mãe-Bá, avalia que o curso de robótica foi o melhor que já participou. “Fiz muitos projetos legais e levo o aprendizado para a vida”, destacou.

Também da comunidade de Mãe-Bá, Rebeca Rossi gostou da diversidade de atividades: “A gente fez vários projetos legais, tem muita coisa para aprender e fazer. Eu estou muito feliz que eu vou receber o certificado”.

Já a comerciante de Castelhanos, Kenin Motta, aproveitou as oficinas tecnológicas para adultos para se capacitar. “A comunidade ganhou muito com essa iniciativa. Tecnologia geralmente é dominada por jovens e a Samarco nos deu a oportunidade de aprender também. Já estou aplicando o que aprendi no meu estabelecimento. Todos saem ganhando”.

Os resultados alcançados na etapa capixaba mostram que a empresa está trilhando o caminho certo — um caminho construído junto com as pessoas e para as pessoas. “A Samarco segue firme no objetivo de ampliar iniciativas que levem educação, inovação social e desenvolvimento sustentável aos territórios onde estamos presentes. Cada resultado é um reflexo da parceria e do engajamento das comunidades, que nos inspiram a seguir transformando realidades e criando possibilidades de futuro”, destacou Gabriela Bardavid.

Minas Gerais

O projeto agora está em Minas Gerais, onde permanece até 19 de dezembro. O ônibus itinerante, que conta com salas de aula e equipamentos multimídia, já visitou os distritos de Padre Fialho (Matipó) e Antônio Pereira (Ouro Preto), e chega a Catas Altas no dia 27 de outubro. Depois, segue para Santa Bárbara e Mariana, abrangendo as comunidades e distritos de Morro D’Água Quente, Brumal, Santa Rita Durão, Novo Bento Rodrigues, Paracatu, Camargos e Monsenhor Horta.

Foto Arthur Crespo

O ônibus permanecerá por uma semana em cada comunidade, oferecendo oficinas voltadas à inclusão digital, e à valorização cultural, com atividades pensadas para diferentes faixas etárias.

Segundo Gabriela Bardavid, o projeto foi elaborado levando-se em conta as demandas de cada comunidade. “O Caminhos Samarco nasceu da escuta e do diálogo com as comunidades. Esse cuidado faz o projeto ganhar vida – desperta o interesse, fortalece laços e multiplica aprendizados. Ver o quanto o Caminhos tem inspirado pessoas no Espírito Santo é motivo de alegria e nos enche de entusiasmo para seguir essa jornada em Minas Gerais, levando oportunidades e transformação por onde passamos”, declarou.