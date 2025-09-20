Cão abandonado por tutor em Cachoeiro de Itapemirim é resgatado

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) de Maus-tratos a Animais realizou um resgate emergencial, após a denúncia de um vizinho sobre um cachorro em situação de abandono em uma residência alugada. O tutor do animal, identificado pelas iniciais E.C.O.F, é acusado de ter deixado o cão sem comida, água e exposto ao sol forte.

A denunciante, que também é proprietária do imóvel, informou que não conseguia contato com o locatário e que o cão estava em “risco iminente de morte”. Além da falta de itens essenciais, o local onde o animal estava preso foi encontrado “completamente sujo de fezes e urina”.

A equipe da CPI foi ao local e confirmou o estado de abandono da casa. Durante a inspeção, eles tentaram contato telefônico com o tutor, que alegou estar em São Paulo e sem condições de retornar.

Segundo relatos de outros moradores, não seria a primeira vez que o animal enfrenta tal situação de abandono.

Diante da negligência e da gravidade do caso, a CPI de Maus-Tratos decidiu indiciar o tutor pelo crime de maus-tratos e solicitou à Polícia Civil a abertura de um inquérito policial para aprofundar a investigação.

A ação contou com a gerência de meio ambiente do município de Cachoeiro de Itapemirim e apoio da Guarda Civil Municipal de Cachoeiro.

O cão foi resgatado e agora está sob os cuidados de uma entidade de proteção animal, aguardando os procedimentos para sua completa recuperação e a busca por um novo lar.