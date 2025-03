Cão resgatado em péssimas condições tem 2,9 kg de pelos removidos

28 de março de 2025

O cachorro Scooby foi resgatado pela Polícia em Fortaleza, na última quinta-feira (27), em condições extremamente precárias. Durante o resgate, foram retirados 2,9 kg de pelos sujos e endurecidos que estavam prejudicando sua saúde. A pelagem em excesso causava ferimentos em sua pele. Quando encontrado, Scooby apresentava sinais de infecção cutânea, anemia, emagrecimento severo e dificuldades para se locomover. A responsável pelo animal foi presa.

Após o resgate, o cachorro foi levado à Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA), acompanhado de sua tutora. Em seguida, o animal foi transferido para uma clínica veterinária, com o apoio do abrigo Anjos da Proteção Animal (APA), para receber o tratamento necessário.

O veterinário informou que o cachorro estava com anemia e infestado por parasitas, como pulgas e carrapatos. Ele foi diagnosticado com miíase, uma infecção causada pela presença de larvas de moscas na pele. Além disso, o animal apresentava nódulos sanguíneos na pele, resultado do peso do pelo endurecido.

Na quinta-feira, ainda na clínica, Scooby passou por um processo de tosa demorado, realizado com tesouras, já que as máquinas não conseguiam cortar o pelo espesso. Devido aos ferimentos em sua pele, o cachorro precisou ser anestesiado para que a tosa fosse concluída e também para realizar os exames necessários.

“O animal estava cheio de pulgas e carrapatos, com a pele toda necrosada por conta do peso do pelo”, contou Stefani Rodrigues, uma das fundadoras da APA, que acolheu o animal após ele ser resgatado pela Polícia Civil. “Foi feito uma anestesia inalatória para o animal poder fazer a tosa porque ele gritava de dores”, disse.

Durante a tosa, a clínica conseguiu remover quase 3 quilos de pelo, mas precisou interromper o procedimento devido ao cansaço e à dor que Scooby sentia. A previsão é de que a tosa seja finalizada na sexta-feira, juntamente com a análise dos exames realizados para avaliar o estado de saúde do cachorro.

Scooby foi resgatado de uma residência no bairro Praia de Iracema após denúncias anônimas. Ele é um mestiço de vira-lata com poodle. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Ceará (SSPDS), a polícia encontrou o cachorro em condições deploráveis, sujo e amarrado em um corredor externo da casa, sem acesso a água ou alimentação.

Prisão

Na delegacia, a tutora de Scooby, uma mulher de 47 anos, alegou que o cachorro tinha cerca de 14 anos e que não era tosado devido ao seu comportamento agressivo, que dificultava o trabalho dos tosadores. Ela não soube informar quando havia sido a última vez que o animal havia sido tosado.

No entanto, segundo Stefani Rodrigues, a avaliação inicial dos veterinários indicou que o cachorro teria aproximadamente 6 anos de idade. A ativista também contestou a alegação de que o animal fosse agressivo. “Em nenhum momento o cachorro demonstrou comportamento de agressão ou tentativa de morder”, afirmou.

A tutora do animal foi autuada em flagrante por maus-tratos e foi presa. Ela agora aguardará uma audiência de custódia. Caso seja condenada, a mulher poderá cumprir uma pena de dois a cinco anos de prisão.

O cachorro ficará sob a tutela da APA, abrigo fundado por Stefani, que atualmente abriga cerca de 600 animais. Ela e outros colaboradores estão arrecadando doações por meio do perfil do abrigo para ajudar a cobrir os custos do tratamento veterinário de Scooby.

fonte G1

fotos reprodução/APA