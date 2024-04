Capital Premiado: Sicoob inicia campanha que premiará mais 3,5 mil cooperados

Mais de 7,9 milhões de cooperados do Sicoob podem participar da segunda edição da promoção “Capital Premiado”. Nesta nova edição, a cada R$ 200 integralizados na Conta Capital, os cooperados receberão um número da sorte para concorrer a 3.500 prêmios instantâneos de 10 mil pontos coopera disponível na plataforma coopera – programa de fidelidade e shopping virtual da instituição financeira cooperativa. Além disso, serão sorteados 16 carros e 18 motocicletas ao final da promoção.

A promoção estará em vigor até 30 de junho, ampliando as chances para que mais cooperados sejam contemplados. De acordo com o Sicoob, a expectativa é que mais de 3,5 mil cooperados sejam beneficiados. A premiação instantânea será distribuída diariamente, com início em 23 de abril até 10 de julho.

Segundo Valeska Oliveira, gerente comercial de investimentos e previdência, participar da campanha “Capital Premiado” é uma ótima oportunidade para os cooperados, que além de concorrem a prêmios e pontos, têm a chance de contribuir para o crescimento e desenvolvimento da comunidade cooperativa como um todo.

Os códigos de participação podem ser consultados através do site da promoção. O regulamento completo, contendo todas as diretrizes da campanha, está disponível no mesmo endereço.

Sobre o Sicoob

Instituição financeira cooperativa, o Sicoob tem mais de 7,9 milhões de cooperados e está presente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal. Oferecendo serviços de conta corrente, crédito, investimento, cartões, previdência, consórcio, seguros, cobrança bancária, adquirência de meios eletrônicos de pagamento, dentre outras soluções financeiras.

É formado por 342 cooperativas singulares, 14 cooperativas centrais e pelo Centro Cooperativo Sicoob (CCS), que é composto por uma confederação e um banco cooperativo, além de uma processadora e bandeira de cartões, administradora de consórcios, entidade de previdência complementar, seguradora e um instituto voltado para o investimento social.

Ocupa a primeira colocação entre as instituições financeiras com maior número de agências no Brasil, com mais de 4,6 mil pontos de atendimento, e, em mais de 400 municípios, é a única instituição financeira presente.

Acesse www܂sicoob܂com܂br para mais informações.

com informações do Sicoob