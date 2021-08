Capixaba Tiago Marques estreia como Er em ‘Gênesis’, sucesso da TV Record

Capixaba de 28 anos, Tiago Marques se mudou para o Rio de Janeiro com o sonho de desenvolver sua carreira na arte. Estudando teatro desde os 17 anos, o jovem que já havia trabalhado em algumas publicidades, teve o grande salto com a mudança de cidade. Encarando o novo lar totalmente sozinho, trabalhou como garçom até a chegada das primeiras oportunidades como ator. Hoje, duas novelas, dois curta metragens (sendo um deles premiado), diversos espetáculos e uma série em fase de pré-produção o levaram a Er, personagem de “Gênesis”, sucesso da Record e sua terceira produção bíblica, após “O Rico e Lázaro” e “Jesus”, também na emissora.

“Er é um personagem complexo, com muito trabalho a ser feito, então me sinto privilegiado e realizado. Sem dúvidas ele é muito bom e as minhas expectativas para a estreia estão bem altas. Venho acompanhando a novela e está linda”, conta o ator. “É uma mega produção que vai prender a atenção do público”.

Tiago não é daqueles que almejavam a carreira artística desde a infância. Aos 17 anos, com crises de pânico e ansiedade, sua mãe o inscreveu em um curso de teatro, que se tornou sua nova terapia. Com os sintomas cada vez mais brandos, percebeu a arte como cura e foi onde tudo começou. Alguns trabalhos de publicidade depois, decidiu se mudar para o Rio de Janeiro sozinho, aos 20 anos. “Não tenho família na cidade, não sou daqui, e isso tornou a minha caminhada alguns quilômetros mais longa”, conta o ator.

Para começar a vida na nova cidade, trabalhou como garçom e auxiliar farmacêutico em um hospital durante alguns anos, enquanto buscava oportunidades como ator. “A carreira artística é lamentavelmente uma luta cotidiana. Acredito que todos os artistas já tenham pensado em desistir, assim como muitos amigos meus desistiram e se realizaram em outras profissões”, diz Tiago, que perseverou em sua carreira e hoje não somente é ator, como também produtor. Em 2019 o ator se juntou ao time de talentos do renomeado agente artístico Dell Santhos, da Agência Sagarana, e desde então os dois seguem juntos.

Er

Filho de Judá, interpretado por Thiago Rodrigues e Muriel, por Rhaissa Batista, Er promete muita intensidade em “Gênesis”. “Ele é um personagem manipulador que vai causar muitos problemas, aprontar bastante”, revela o ator. Deixando o público curioso, Tiago adianta que a grande virada de Er vem com o casamento. “Depois de tantas peripécias do filho, Judá decide casar Er com Tama, interpretada por Juliana Xavier. Mal sabe ele que o pior está por vir, mas vou deixar para o público descobrir assistindo”.

De acordo com Tiago, o fato de o personagem ser problemático é um privilégio que abre espaço para quem o interpreta explorar diversas faces da atuação. “Para nós, atores, quanto mais problemático é o personagem, maior tem que ser o trabalho para entender as questões dele e o que o leva fazer o que ele faz”.

Além da atuação, vem se destacando cada vez mais em ser multitarefas, como no curta premiado “Marina”, co-escrito por Valentina Bulc e dirigido por Vitor Cassini, em que atuou, escreveu e produziu. “Alcateia”, com estreia prevista para princípio de 2022 seguiu a mesma linha e também levou o artista às três cadeiras da arte, desta vez, atuando ao lado de Daniel Dalsin.

No universo das séries, um projeto que ainda é secreto. Escrevendo e produzindo com Wescley di Lunaa e Victor Ami$h, Tiago promete surpresas: “Vamos trazer umas provocações sociais e políticas. Estamos fazendo a pré-produção e a previsão é de filmarmos ainda esse ano”.

O futuro

Inspirado em grandes nomes como Wagner Moura e Selton Mello, Tiago Marques está focado na autoprodução. “Quero produzir meus próprios projetos. Vejo a autoprodução como um ato de liberdade, onde você pode fazer o que acredita”, afirma. Além disso, almeja chegar à sétima arte e desenvolver sua carreira no cinema nacional e internacional.

Nascido na comunidade de São Pedro, em Vitória, fora das telas o ator pretende abrir as portas para jovens que como ele, sonham em seguir carreira artística. “Quero muito promover um projeto social para as crianças e adolescentes da comunidade. Tenho vontade de rodar algo com esses jovens, mas ainda é um projeto para o futuro”, finaliza.

foto Carlo Locatelli/divulgação