Carnaval 2023: São Torquato leva para a avenida as Madalenas de Vila Velha

today1 de fevereiro de 2023 remove_red_eye66

A escola Independentes de São Torquato será a quarta a desfilar na sexta-feira de Carnaval, com o enredo “Madalena – muito mais que um bem querer”. Neste ano, a escola busca valorizar a cultura popular do Município de Vila Velha, o congo. Com seu enredo, pretendem dar visibilidade a uma questão social: o espaço da mulher.

O desfile contará com 1000 componentes, acompanhados de 19 alas, 3 alegorias e 1 tripé. Fundada em 1974, a Independentes de São Torquato vai unir, em seu enredo, a cultura tradicional de Vila Velha, a voz da mulher na sociedade e, ainda, a construção do município.

A toada “Madalena” será utilizada como meio de reforçar a produção artística do Espírito Santo, que tem a música como patrimônio cultural.

Samba-enredo: MADALENA – MUITO MAIS QUE UM BEM QUERER

Nas águas vi nascer, a musa da canção

Que desabrochou… Criou raiz nesse chão

Correndo nas veias, o sangue nativo

Na força dos Bantos.. Miscigenação

Lavadeira ê… Leva meu pranto

Traz em teu canto, sentimento mais bonito

Mareia ôôô… Navega pescador

Na fé de rosário e São Benedito

Nas rodas de congo… Menina Madá

Deixa girar… Deixa girar

Moça bonita! Moça bonita

Vem na janela, vou te namorar

“Vi lá” na Barra tez da poesia

Linda melodia para o mundo encantar

A música venceu

Cabocla herança de pele morena

Tão “capixaba” esse poema

Que se tornou, espelho meu

Bem mais, muito mais “que um bem querer”

Nas páginas da história florescer

Tantas Madalenas, bradando cultura

Tecendo em renda… Calando a censura

É ela… A inspiração, resistência, identidade

A fibra da mulher… A voz da liberdade

“Madalena, Madalena…”

A todo mundo vou falar

De vermelho e branco na avenida

São Torquato minha vida

Sempre vai te amar

“Madalena, Madalena…”

A todo mundo vou falar

Voa minha águia na avenida

São Torquato minha vida

Sempre vai te amar

foto SEGOV COMUNICAÇÃO