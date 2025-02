Carnaval 2025: prefeitura de Guarapari abre 2 editais para blocos e atrações musicais

A prefeitura de Guarapari vai selecionar e premiar financeiramente blocos de carnaval e atrações musicais com recursos da Lei Aldir Blanc. A premiação será concedida aos projetos que mais se destacarem por sua contribuição relevante para a cena cultural local, que envolvam e integrem a comunidade, além de valorizar a diversidade cultural e as tradições carnavalescas.

“Essa é mais uma oportunidade que a Prefeitura de Guarapari dá com o objetivo de valorizar o artista e cultura do município. Teremos um carnaval incrível e os artistas e os blocos serão beneficiados com a Lei Federal de incentivo à cultura, Aldir Blanc. É um passo importante para destacar nossa cultura e principalmente, quem faz cultura em Guarapari”, pontuou o secretário de cultura, Peterson Castro.

Os projetos selecionados vão receber um prêmio financeiro para apoiar a realização das atrações. Na modalidade Blocos de Carnaval, pode participar da seleção Blocos de rua novos ou já existentes, exceto os localizados no Centro de Guarapari. 14 blocos serão contemplados com os valores de até R$ 4.000 por projeto vencedor. O valor será pago em parcela única após assinatura do Termo de premiação. O recurso deve ser usado na organização, decoração, transporte e tudo que envolva a realização do evento de carnaval na cidade.

Já na modalidade atrações musicais, pode participar artistas solo, bandas, grupos e outras formações artísticas que sejam de Guarapari. 14 atrações receberão a premiação de até R$ 5.000 por projeto vencedor. As apresentações musicais serão todas durante os dias de carnaval do município.

Os interessados devem realizar a inscrição entre os dias 03 e 07 de fevereiro, na sede da Secretaria Municipal de Cultura que fica na Av. Munir Abud, 234, Praia do Morro, Guarapari – ES, CEP: 29216-090. Dúvidas pode ser sanadas pelo telefone (27) 3361-8226.

A ficha de inscrição, os documentos necessários e os critérios de seleção estão disponíveis no edital pelo link https://www.guarapari.es.gov.br/documento/?csrf_site_name=4482e50bcdb97cf34d9b78e189073a56&embed=&tipo=82&data1=31%2F01%2F2025&data2=03%2F02%2F2025&situacao=&search=