Carol Silva apresenta o novo single “Bom Partido”

today13 de setembro de 2023 remove_red_eye161

Lançamento acontece nesta quinta-feira (14/09) e dá sequência ao atual projeto de singles da artista

A cantora Carol Silva lança, na quinta-feira (14), o single “Bom Partido”. A novidade chega a todas as plataformas digitais de músicas e dá sequência ao atual projeto de lançamentos da artista, que em 2023 já disponibilizou ao público as faixas “Solteiros sem Futuro”, “Agora Eu Que Não Quero” e “Sigilo”, que seguem subindo entre as mais tocadas nas plataformas de streaming.

Com um sertanejo moderno, as canções de Carol Silva trazem nas letras o jeito feminino quando o assunto é relacionamento com escritas da mulher no comando e se libertando de relações tóxicas, entre outros pontos. A inédita é uma composição de Mateus Candotti, Arthur Daniel, Magno Neves e Davi Matheus.

Seguindo a linha dos lançamentos da sertaneja, o single “Bom Partido” chega trazendo um estilo que fala sobre um relacionamento, aonde o parceiro se faz de vítima para dizer que é um bom partido, porém não passa de um mentiroso.

“Este tem sido um momento maravilhoso da minha carreira. Todos os singles que lancei estão crescendo bastante nas plataformas. Estou feliz demais pelos resultados alcançados. “Bom Partido” está vindo com tudo e eu estou bastante otimista de que o pessoal vai gostar bastante! Conto com vocês curtindo e compartilhando muito!”, comenta Carol Silva, que além dos lançamentos de singles está realizando shows em locais conceituados em São Paulo e no interior paulista. A próxima apresentação na capital de SP acontece no Vila JK dia 22/09.

Mais sobre Carol Silva

Natural de Hortolândia (SP), Carol Silva, 22, é dona de uma voz marcante e uma presença de palco impecável e contagiante. O novo nome da música sertaneja vem conquistando seu espaço no gênero mais popular no Brasil. A artista teve influência na música ainda na infância através de seu pai que era músico, vocalista de uma banda de forró.

Na fase da adolescência, aos 13 anos, deu os primeiros passos na carreira artística com o lançamento de um EP de regravações, trazendo canções de grandes nomes da música sertaneja como Paula Mattos, Maiara & Maraisa e Simone & Simaria. Três anos depois, apresentou seu primeiro single, “Quem Perdeu Foi Você”. A faixa ganhou força nas plataformas e abriu portas para as primeiras apresentações profissionais, onde teve oportunidades de fazer shows pela região onde morava.

Em 2023, a cantora entra para o casting da NR Produções e com isso dá mais um grande passo em sua trajetória. Além de novos singles, crescimento em suas redes e importantes parcerias, Carol passa a se apresentar em grandes casas de shows na capital paulista, conquistando o público por onde passa.

BOM PARTIDO

Carol Silva

Oi, tudo bem? Eu vim pra fazer diferente, te fazer feliz.

Pode confiar em mim.

Se tem alguém que não gosta de fazer trairagem esse alguém tá aqui. Foi isso que eu ouvi.

Você é muito bom de lábia, quem dera se fosse de beijo.

A cada dez palavras que você dizia as dez era mentira.

Que bom partido é esse?

Que deixa com o coração partido.

E aquele pra sempre?

Que sempre prometeu e deu vacilo.

Você não vale as doses de álcool que eu bebo pra curar o estrago.

Que bom partido é esse?

Que deixa com o coração partido.

E aquele pra sempre?

Que sempre prometeu e deu vacilo.

Você não vale as doses de álcool que eu bebo pra curar o estrago.

Você é muito bom de lábia, quem dera se fosse de beijo.

A cada dez palavras que você dizia as dez era mentira.

Que bom partido é esse?

Que deixa com o coração partido.

E aquele pra sempre?

Que sempre prometeu e deu vacilo.

Você não vale as doses de álcool que eu bebo pra curar o estrago.

Que bom partido é esse?

Que deixa com o coração partido.

E aquele pra sempre?

Que sempre prometeu e deu vacilo.

Você não vale as doses de álcool que eu bebo pra curar o estrago.

Você não vale as doses de álcool que eu bebo pra curar o estrago.

