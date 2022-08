Carreta com tecnologia 5G estará no município da Serra nesta terça-feira (09)

Em breve a Serra irá entrar na era do 5G, a quinta geração da internet móvel, que irá multiplicar a velocidade de conexão e potencializar aplicações como automações em geral, uso das realidades virtual e aumentada e no trabalho remoto. Para mostrar os potenciais do 5G à população, a Serra recebe na próxima terça-feira (09) o 5G Truck, iniciativa da empresa Huawei e do Senai Cimatec.

O caminhão ficará estacionado no Ifes Serra, das 8 às 20 horas, com visita aberta ao público. A fim de conhecer melhor as potencialidades do 5G e os benefícios que a tecnologia vai oferecer à administração pública, uma equipe da prefeitura vai fazer uma visita técnica ao 5G Truck.

“A chegada do 5G promete ser uma revolução e a administração municipal estará inserida neste processo, dentro do compromisso de tornar a Serra uma cidade mais tecnológica e inteligente”, explica o secretário de Desenvolvimento Econômico, Fernando Castro de Mello Leitão.

O secretário explica que agentes estratégicos da prefeitura, como secretários, adjuntos, diretores e gerentes, visitarão o espaço e conhecerão as melhorias que a tecnologia 5G oferece à gestão pública. “O 5G vai impactar nos mais diversos setores da sociedade, por isso é importante que não só os agentes ligados à tecnologia, mas também aqueles ligados a áreas como segurança, saúde e educação participem do evento”, lembra o secretário.

Carreta 5G

O 5G Truck permite treinamentos práticos e teóricos sobre os usos do 5G nos mais diversos setores. A carreta tem capacidade para receber até 12 pessoas por vez, em instruções que duram em média 20 minutos.

Além da Serra (ES), o caminhão já esteve em Teresina (PI) e Fortaleza (CE) e irá visitar Salvador (BA), Vitória (ES), Belo Horizonte (MG), Contagem (MG), Juiz de Fora (MG), Santa Rita do Sapucaí (MG), Rio de Janeiro (RJ), Campinas (SP), Sorocaba (SP), São Paulo (SP), Curitiba (PR), Toledo (PR), Joinville (SC), Blumenau (SC), Florianópolis (SC), Porto Alegre (RS) e Cuiabá (MT).