Casagrande anuncia repasses para Hospital Municipal Materno Infantil, na Serra

today21 de junho de 2024 remove_red_eye74

O governador do Estado, Renato Casagrande, anunciou, nesta quinta-feira (20), a contratualização de leitos e consultas no Hospital Municipal Materno Infantil (HMMI), localizado no município da Serra. A unidade vai receber o repasse mensal de R$ 2.535.564,80 do Governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (Sesa), para custear as ações e serviços de saúde de média e alta complexidade.

Desde o último dia 11, o HMMI passou a contar com 70 novos leitos, distribuídos entre 60 leitos de enfermaria pediátrica e 10 leitos de Unidades de Terapia Intensiva Pediátrica (UTIPs). A expansão foi possível por meio do convênio celebrado, demonstrando um compromisso conjunto em melhorar a saúde pública da região.

Além da ampliação dos leitos, o HMMI agora oferece cirurgias pediátricas eletivas, abrangendo desde a avaliação pré-operatória até o acompanhamento pós-operatório. Este serviço está disponível 24 horas por dia, atendendo crianças de 28 dias a menores de 15 anos.

“Esse hospital foi muito importante durante o enfrentamento à pandemia, quando esteve à nossa disposição, e hoje está 100% efetivamente ocupado no cuidado às nossas mães e crianças. Esse é investimento é a reafirmação da nossa parceria em diversas áreas com a Prefeitura e com a população da Serra, além do fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS)”, afirmou o governador Casagrande.

O secretário de Estado da Saúde, Miguel Duarte, destacou a importância do investimento. “A ampliação dos leitos e a inclusão das cirurgias pediátricas eletivas no HMMI representam um avanço significativo na qualidade e na capacidade de atendimento do hospital. Estamos comprometidos em proporcionar um cuidado mais humanizado e eficiente, garantindo que nossas crianças recebam o melhor atendimento possível perto de suas famílias.”

Inaugurado em fevereiro de 2022, o HMMI conta com 50 leitos dedicados ao alojamento de gestantes e puérperas de risco habitual, um Centro Obstétrico com três salas cirúrgicas, sete quartos PPP (pré-parto, parto e pós-parto) e 10 leitos de cirurgia ginecológica, o hospital já realizou mais de 8,6 mil partos e mais de 43,4 mil atendimentos.

foto Hélio Filho/Secom