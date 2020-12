SERRA | Casagrande autoriza início das obras do Trevo de Carapina

today28 de dezembro de 2020 remove_red_eye30

A Secretaria Estadual de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) autorizou, nesta segunda-feira (28), o início da execução das obras do Trevo de Carapina, no município da Serra. O anúncio da assinatura do contrato foi feito pelo governador Renato Casagrande, durante transmissão ao vivo pelas redes sociais. A empresa vencedora da licitação foi o consórcio Trevo Carapina, que vai executar os serviços pelo valor R$ 76,53 milhões.

As obras do Trevo de Carapina são uma das prioridades do Governo do Estado na área da Mobilidade e serão contratadas via Regime Diferenciado de Contratação (RDC), em que a empresa fica responsável pela execução dos projetos básico e executivo, além das obras. O prazo para a conclusão dos trabalhos é de dois anos, sendo que os primeiros cinco meses são dedicados aos projetos.

Para o governador Casagrande, as obras demonstram o compromisso do Governo do Estado com a melhoria da mobilidade urbana na Região Metropolitana. “Essa obra, em especial, para a cidade da Serra, que terá a redução daquele gargalo na região, trazendo mais fluidez para o trânsito, além de outras melhorias”, destacou.

“Já estamos com o Portal do Príncipe em obras e em breve iniciaremos a ampliação da Terceira Ponte, que já está autorizada. Agora estamos autorizando mais uma importante obra que faz parte do conjunto de obras de melhoria da mobilidade da Região Metropolitana”, explicou o secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno.

Segundo ele, a proposta é eliminar o semáforo de três tempos da região, fazendo uma passagem em desnível, mantendo as marginais, com calçadas e ciclovias. “Além disso, teremos praças, quadras, entre outros equipamentos para uma mobilidade mais humana”, destacou o secretário.

Entre as intervenções previstas, o trecho da BR-101 passará a contar com três faixas por sentido desde o viaduto de acesso à Rodovia do Contorno até a Avenida Fernando Ferrari, além das vias marginais. Também serão implantados novos acessos viários aos bairros Jardim Carapina e Eurico Salles (Avenida João Palácios), eliminando o semáforo de conversão – hoje existente.

Além disso, a região também receberá obras de urbanização, praça, ciclovias, semáforos inteligentes, entre outras melhorias.