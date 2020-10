Casagrande autoriza obras de macrodrenagem em Viana

16 de outubro de 2020

O governador do Estado, Renato Casagrande, assinou, nesta quinta-feira (15), a Ordem de Serviço da primeira etapa das obras de macrodrenagem no bairro Universal, no munícipio de Viana. Também foi anunciada a publicação de dois editais para construção de Estações de Bombeamento de Águas Pluviais (EBAP’s) Laranja, em Vila Velha, e Marinho, em Cariacica. O investimento total do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (Sedurb), é de R$ 100.122.400,76.

O sistema de bombeamento vai minimizar os alagamentos causados pelas chuvas e beneficiará cerca de 115 mil moradores em Vila Velha e Cariacica, nos bairros da região da Grande Cobilândia, Jardim de Alah, Pontal das Garças, Nova Cobilândia, Sotelândia e Nova América, além de beneficiar também os usuários da Avenida Carlos Lindemberg devido a redução dos alagamentos nas proximidades da Segunda Ponte, em Vila Velha.

Em Cariacica, o sistema de bombeamento terá a função de drenar as águas provenientes do Córrego Campo Grande, por meio do Canal Marinho, bem como as águas da bacia do Aribiri, por meio das EBAP´s Cobilândia e Marilândia.

A solenidade aconteceu no Palácio Anchieta, respeitando todas as orientações sanitárias de prevenção ao novo Coronavírus (Covid-19) e transmitida ao vivo pelas redes sociais. “É a primeira vez que a gente faz esse tipo de formato de evento depois de sete meses. Hoje teríamos muita gente aqui, pois são obras que mudarão a vida das pessoas que moram nesses bairros”, disse o governador Renato Casagrande.

De acordo com o governador, as obras fazem parte de um conjunto de investimentos do Governo do Estado na área de infraestrutura. “A princípio seria 50% de investimento do Governo estadual e 50% do Governo Federal, que está tendo dificuldade de repasse de recurso. Para não paralisar, estamos aportando mais de R$ 200 milhões a mais para que essas obras não sejam interrompidas. Vamos continuar tentando esse recurso, uma vez que temos contrato assinado com o Governo Federal, por isso esperamos algum aporte”, apontou.

Casagrande prosseguiu: “Esse investimento é a primeira etapa e que vai ter sequência, pois agora estamos elaborando as outras duas etapas que envolvem o Córrego Ribeira. Os editais são de nove estações de bombeamento e não somente das bombas. Tem também parque linear, galerias, uma série de investimentos em infraestrutura urbana. Essas obras não irão acabar com os alagamentos, pois em qualquer lugar do mundo, dependendo da quantidade de água que chove, ocorrem alagamentos. No entanto, as obras permitem que as águas escoem com mais facilidade e um maior fluxo para não causar transtornos e nem prejuízo às famílias.”

O secretário de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano destacou que o investimento do Governo do Estado vai dar mais qualidade de vida e segurança aos moradores de Vila Velha, Cariacica e Viana. “Os alagamentos provocados pelas chuvas nessas regiões causam frequentes prejuízos aos moradores e comerciantes, além de restringirem a mobilidade urbana. As obras de macrodrenagem e a construção dos EBAP’s Laranja e Marinho possibilitarão que a água escoe em maior velocidade, minimizando os impactos das chuvas”, observou Marcus Vicente.

A licitação para as obras dos EBAP’s ocorre na modalidade concorrência e as empresas interessadas poderão entregar suas propostas até as 14h30 do dia 16 de novembro. A abertura dos envelopes será realizada às 15h do dia 16 do mesmo mês. O edital completo estará disponível no site www.sedurb.es.gov.br, no menu “Licitações”.

Já a primeira etapa das obras de macrodrenagem em Viana tem como objetivo a contratação de mão-de-obra e compra de materiais. As obras visam a reduzir os constantes alagamentos que ocorrem na região, impactando na economia do bairro, assim como acarretando prejuízos aos moradores situados na área de influência. Essas situações vêm se agravando ao longo dos anos devido ao avanço da urbanização, relacionada, principalmente, à impermeabilização de áreas.

Serão construídas galerias fechadas e abertas, com extensão de 675m, e a implantação de redes tubulares com extensão de 265m. O investimento é de R$ 7,4 milhões e beneficiará os cerca de 7 mil moradores do bairro Universal, além de impactarem nos alagamentos que comprometem o fluxo da BR-262.

Construção de EBAP’S

O pacote de obras de construção da Estação de Bombeamento de Águas Pluviais beneficia os municípios de Vila Velha e Cariacica. Ao todo, o investimento é de R$ 92,6 milhões. A EBAP Laranja, em Vila Velha, terá a capacidade de bombeamento de 20m³/s, por meio de 8 bombas, podendo ter a sua capacidade ampliada para 25 m³/s, e lançará as águas de chuva para o Rio Jucu, por meio de linhas de recalque. A EBAP Marinho lançara as águas de chuva para a baia de Vitória por meio de linhas de recalque e comportas de maré.