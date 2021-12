Casagrande lança programa de bolsas para cursos técnicos

6 de dezembro de 2021

O governador do Estado, Renato Casagrande, lançou nesta segunda-feira (06), o programa Bolsa Técnica, para a oferta de bolsas integrais em cursos técnicos de nível médio em instituições privadas do Estado do Espírito Santo. Na primeira oferta, serão 1.360 vagas em 15 cursos, distribuídas em 13 municípios capixabas. Os cursos da primeira oferta foram escolhidos conforme a demanda do mercado de trabalho e atendendo à premissa pelo desenvolvimento regional sustentável e equilibrado no Estado.



O Bolsa Técnica integra o Sistema Universidade do Espírito Santo – UniversidadES, no eixo “Ensino Técnico, Profissional, Educação Financeira e Empreendedora”, que contempla ainda ao Centros Estaduais de Educação (CEETs), o programa Qualificar ES, a Escola de Serviço Público do Espírito Santo (ESESP), dentre outros programas de formação continuada.



Durante a solenidade realizada no Palácio Anchieta, em Vitória, também foram anunciadas as próximas ofertas dos programas de oferta de bolsas de graduação, o Nossa Bolsa, e do Programa de Capacitação de Recursos Humanos na Pós-Graduação (Procap), que disponibiliza bolsas de mestrado e doutorado acadêmico e profissional.



“Passamos por um momento desafiador por conta da pandemia. Os estudantes ficaram mais de um ano longe das salas de aula. A vida do professor, do servidor e do aluno mudou, mas conquistamos resultados importantíssimos. O Espírito Santo foi o Estado que mais investiu em educação e infraestrutura, além de ser o terceiro que mais investiu em inovação. Essas eram prioridades no início do governo, mas agora são prioridades das prioridades. Na educação, estamos fazendo investimentos robustos, como as iniciativas anunciadas hoje. Para que os capixabas tenham mais acesso à formação e, consequentemente, ao mundo de oportunidades”, pontuou o governador Casagrande.



A previsão é que o ingresso dos alunos na primeira oferta do Bolsa Técnica ocorra no primeiro semestre de 2022. As oportunidades são destinadas aos alunos que fizeram todo o Ensino Médio em escolas públicas ou escolas privadas (desde que tenham tido bolsa integral). O processo seletivo será realizado conforme critérios a serem definidos em edital próprio. No ato da inscrição, os candidatos deverão optar pelo município e o curso de sua preferência.



Nesta primeira oferta serão 1.360 vagas em 15 cursos, todos no período noturno, em 13 municípios capixabas. O investimento para esta fase é de R$ 12,5 milhões.



“Nós temos uma política pública estadual de oferta de bolsas já solidificada, que é o programa Nossa Bolsa, com mais de 14 mil capixabas beneficiados com bolsas de graduação, em quase uma década de programa. Anunciamos hoje mais 1.300 bolsas de graduação e trazemos também este benefício para a formação técnica, por meio do Bolsa Técnica, com mais 1.360 oportunidades. Entendemos que os cursos técnicos são importantes para abrirmos as portas do mercado de trabalho para os nossos jovens e prepará-los para as necessidades de formação para as quais o desenvolvimento do nosso Estado aponta”, disse o secretário de Estado de Inovação e Desenvolvimento, Tyago Hoffmann.



O Bolsa Técnica tem por objetivo a expansão e modernização da Educação Profissional, auxiliando no cumprimento de metas do Plano Estadual de Educação, como o de garantir e legitimar o direito à educação de qualidade, em todos os graus e níveis, aos cidadãos do Estado do Espírito Santo.



No evento, a subsecretária de Estado de Educação Profissional, Solange Batista, apresentou o Bolsa Técnica e destacou a importância das parcerias que serão firmadas com as instituições privadas para viabilizar o programa. “Vamos firmar parcerias público-privadas com as instituições, que serão as grandes responsáveis por ofertarem os cursos, inclusive, a estrutura de laboratórios a ser utilizada, garantindo ainda a aplicação do princípio da economicidade na Administração Pública. Todos os cursos são aprovados pelo Conselho Estadual de Educação”, explicou.



Nossa Bolsa 2022

Os cidadãos que desejam realizar um curso superior já podem comemorar. O Programa Nossa Bolsa 2022 será lançado em breve com 1.300 bolsas integrais para graduação. O Programa tem como objetivo promover a inclusão e o desenvolvimento social e educacional por intermédio do conhecimento.



O próximo edital do Nossa Bolsa tem previsão para ser lançado em janeiro de 2022 e é uma parceria da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes) com a Secretaria da Educação (Sedu). Foram disponibilizados mais de R$ 65 milhões em recursos para o Edital 2022, oriundos do Fundo Estadual de Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Funcitec).



Para o Edital 2022 estão previstos cursos em todas as áreas de conhecimento e a seleção será por meio das notas das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) aplicadas em 2019 e 2020. Podem realizar a inscrição para concorrer a uma das bolsas aquele que cumpre um dos requisitos:

• Estudou todo o Ensino Médio em escola pública localizada no Espírito Santo;

• Cursou completamente o Ensino Médio em instituição privada, na condição de bolsista integral, localizada no Espírito Santo;

• Cursou o Ensino Médio parcialmente em escola da rede pública e parcialmente em instituição privada, na condição de bolsista integral, localizadas no Espírito Santo;

• Concluiu curso técnico em um dos Centros Estaduais de Educação Técnica (CEETs) no Espírito Santo;

• Cursou o Ensino Médio e/ou Curso Técnico nas Escolas do Movimento de Educação Promocional do Espírito Santo (Mepes);

• Grupo familiar do candidato deve possuir renda per capita de até um salário mínimo, para concorrer a bolsas integrais (100% da mensalidade).



O Nossa Bolsa é realizado pela Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes) e faz parte do Sistema Universidade do Espírito Santo (UniversidadES), desenvolvido pela Secretaria de Inovação e Desenvolvimento (Sectides).



“O Programa Nossa Bolsa é um dos mais importantes, no âmbito governamental, de incentivo para formação de recursos humanos e ter um aumento de 30% na oferta de bolsas, é um número bem significativo. Além disso, é importante ressaltar que não vamos apenas ampliar em 30% o quantitativo e os recursos das bolsas, mas vamos ampliar também os cursos oferecidos a partir das demandas que temos identificado no Estado. Vale lembrar que esse edital, em que os bolsistas ingressarão seus estudos no início do ano letivo de 2022, teremos oferta de cursos em aproximadamente 35 Instituições de Ensino Superior espalhadas por todo o Espírito Santo”, comentou a diretora-presidente da Fapes, Cristina Engel.



Procap Mestrado e Doutorado 2022

A Fapes lança nesta quarta-feira (08) os editais do Programa de Capacitação de Recursos Humanos na Pós-Graduação (Procap) – Mestrado e Doutorado. Ao todo, serão oferecidas 190 bolsas de mestrado e 100 de doutorado, um investimento de R$ 21,3 milhões em recursos oriundos do Funcitec. O Procap tem o objetivo de contribuir para a construção de uma base sólida de pesquisadores altamente qualificados e para o desenvolvimento científico e tecnológico do Espírito Santo.



Poderão submeter propostas os Programas de Pós-Graduação (PPGs) stricto sensu vinculados a instituições de Ensino Superior e/ou pesquisa, públicas ou privadas, localizadas no Estado, que mantêm cursos de mestrado e de doutorado. As submissões poderão ser realizadas na Plataforma SigFapes (www.sigfapes.es.gov.br). As chamadas públicas são exclusivas para os programas de pós-graduação e não é possível submeter uma proposta enquanto aluno ou orientador.