Casagrande reconhece trabalho de Bruno para nova Abido Saadi sair do papel

today13 de janeiro de 2021 remove_red_eye65

O governador Renato Casagrande (PSB) fez questão de fazer um reconhecimento público ao deputado Bruno Lamas, do mesmo partido, durante a Ordem de Serviço de reabilitação e reforma da Avenida Abido Saadi, em Jacaraípe, na Serra, na manhã de hoje (dia 13/01).

Na mesma solenidade foi autorizado o início das obras de reforma da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Vila Nova de Colares e anunciada a publicação dos editais para reforma de outras duas unidades: a EEEFM Arlindo Ferreira Lopes e a EEEFM Professor Juraci Machado.

“Importante contar com a presença e a parceria do Bruno Lamas, que sempre foi um defensor desta obra. Isso é verdade! Desde o governo passado, ele, que é daqui de Jacaraípe, tem feito essa defesa. E agora, Bruno, chegou o momento! Essa é uma conquista”, declarou o governador, destacando que os também deputados Alexandre Xambinho e Vandinho Leite, presentes ao evento, são aliados do governo.

Bruno, que discursou antes do governador, agradeceu à deferência. O deputado lembrou que agora o “asfalto ‘50 tons de cinza’ está com os dias contados”.

“Como morador, vereador, deputado, eu tinha vergonha de passar aqui. Era cobrado na peixaria, na farmácia. E aí Bruno, e a nossa Abido Saadi, quando vai sair? Saiu! Foram 62 pronunciamentos na Assembleia”, revelou.

E emendou: “Vamos receber uma nova avenida, com nova drenagem, trânsito humanizado, nova iluminação e pista duplicada. Aqui moram mais de 60 mil pessoas. Deputado não faz a obra, mas cobra, fiscaliza, faz emenda. Enfim, chegou o grande dia. De todos os momentos e alegrias que vivi na vida pública, este é, certamente, o mais importante da minha vida, do nosso mandato.”

Bruno também reforçou que o governo passado foi questionado durante prestação de contas, mas “mentiu ao dizer que tinha tinta na caneta”. “Ouvi que a obra estava pronta. Mentira! Não saiu. Agora, neste governo, ela vira realidade”, declarou.

O governador Casagrande, por sua vez, anunciou que a Cinco Estrelas, empresa responsável, já montou o canteiro de obras e deu início aos trabalhos. “Vamos devolver a Serra para os moradores da Serra, que hoje está ‘capturada’ pelo trânsito. O Brasil passa pela Serra! E estamos preparando a retomada do Contorno de Jacaraípe”, acrescentou.

Além da elaboração do projeto básico e executivo e a execução das obras de terraplanagem, o trecho da ES-010, na Abido Saadi, vai receber nova drenagem, restauração do pavimento da pista dupla existente, sinalização rodoviária, obras de proteção ambiental, além de serviços complementares, como duplicação do trecho entre a Avenida Guaianazes e a Praia de Capuba, calçada cidadã, implantação de novos pontos de ônibus e manutenção dos estacionamentos existentes. O investimento é de R$ 37,9 milhões e o prazo de execução das obras é de 24 meses.