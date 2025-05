Casos de gripe dobram em Anchieta e campanha de vacinação é ampliada

today16 de maio de 2025 remove_red_eye67

A Secretaria Municipal de Saúde de Anchieta registrou um aumento expressivo nas doenças respiratórias neste início de 2025. Entre janeiro e abril deste ano foram realizados 3.123 atendimentos relacionados a doenças do aparelho respiratório — um crescimento de 52% em relação aos 1.486 atendimentos registrados em 2024.

Os casos específicos de Influenza (gripe) e Infecções Agudas das Vias Aéreas também aumentaram. De janeiro a abril de 2025 foram confirmados 506 casos, enquanto no mesmo período de 2024 haviam sido registrados 236 — o que representa um aumento de 53%.

Esse cenário não é exclusivo de Anchieta. Em nível nacional, o Brasil tem enfrentado um aumento significativo nos casos de gripe e outras doenças respiratórias. Dados do Boletim InfoGripe da Fiocruz indicam que, entre janeiro e março de 2025, o país registrou 24.635 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), com 9.336 (37,9%) com resultado laboratorial positivo para algum vírus respiratório. Desses, 6% foram de Influenza A e 2,1% de Influenza B.

Além disso, o Ministério da Saúde antecipou a campanha de vacinação contra a gripe para o dia 25 de março, em razão do aumento da circulação de vírus respiratórios no país. A estimativa é que 75 milhões de pessoas sejam imunizadas em todo o país. Em Anchieta, 5.745 doses foram aplicadas até o momento (dados de 15 de maio).

Diante do crescimento dos casos, a campanha de vacinação contra a gripe segue em andamento em todas as Unidades de Saúde de Anchieta. A Prefeitura reforça o apelo para que todas as pessoas com mais de seis meses de idade que ainda não se vacinaram procurem a unidade de saúde mais próxima para que seja imunizado.

Saiba Mais

Vacina contra a Influenza (Gripe)

Em todas as Unidades de Saúde

Levar cartão de vacina/documento com foto

Público: acima de 6 meses de idade

Horário de funcionamento da vacinação nas Unidades

ESF 1: segunda a quinta: 7h30 às 11h20 / 12h20 às 15h30

Sexta: 13h às 15h

ESF 2: segunda a quinta: 7h30 às 11h / 13h às 15h

Sexta: vacinação para acamados

ESF 3: segunda a sexta: 7h30 às 11h / 12h30 às 15h

Ubu: segunda a sexta: 7h30 às 11h / 13h às 15h

Mãe-Bá: segunda, quarta, quinta e sexta: 8 às 11h / 12h às 15h

Terça: 9h30h às 11h / 12h às 15h

Jabaquara: segunda, quarta e sexta: 7h30 às 12h / 13h às 15h

Duas Barras, Limeira e Simpatia: uma vez por mês, vacinação itinerante



Goembê: segunda: 8h às 11h / 13h às 14h20

Recanto do Sol: terça e quarta: 7h30 às 11 h/ 13h às 15h

Toda 2ª e 4ª sexta-feira do mês: 7h30 às 11h / 13h às 15h

Belo Horizonte: quinta: 8h às 11h / 13h às 14h20

Chapada do A: sexta: toda 1ª e 3ª sexta do mês: 8h às 11h

Alto Pongal: quarta: 13h às 15h30 / quinta: 7h30 às 15h30 / sexta: 7h30 às 14h

Iriri: segunda a quinta: 7h30 às 11h / 12h30 às 15h

Sexta: 7h30 às 10h