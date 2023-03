CENAS FORTES | Mulher esfaqueia suposta amante do marido em mercado, vídeo

today28 de março de 2023 remove_red_eye122

Uma funcionária do Mercado Expresso, em Barra do Bugres, 175 Km de Cuiabá, foi atingida com três facadas por uma mulher de 36 anos na manhã do último domingo, 26.

O flagrante foi registrado por câmeras de segurança e mostra o momento em que a mulher entra no estabelecimento e vai em direção a atendente de caixa, tira uma faca da bolsa e desfere facadas na vítima, que supostamente seria amante do marido da mulher.

A atendente foi socorrida por testemunhas e seu estado de saúde não foi divulgado.

O caso será investigado pela Polícia Civil e a agressora detida e conduzida à Delegacia.

fonte Diário de São Paulo