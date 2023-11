GUARAPARI | CESAN realiza reparo que afetou fornecimento de água causado pela ECO 101

O rompimento da adutora Jabaquara, que abastece a Estação Elevatória de Água Bruta Jaboti, ocasionado pela Concessionária ECO 101, de acordo com a CESAN, causou rompimento de duas redes de grande porte da Companhia espírito-Santense de Saneamento, em cinco diferentes pontos, o que está afetando o fornecimento de água para diversos bairros de Guarapari.

As equipes técnicas da Cesan estão em campo realizando o reparo da rede para retomada da distribuição de água e normalização do sistema. Enquanto isso, a Estação de Tratamento de Água (ETA) Guarapari, está operando com vazão reduzida e o abastecimento de água sendo garantido de forma complementar à população com caminhões pipa.

É importante o consumo responsável de água nesse período de forte calor, os rios estão atingindo níveis críticos, com baixa oferta de água para captação. De acordo com a Cesan, a empresa está atuando dia e noite para assegurar o fornecimento de água para toda população.

Canais de atendimento

Pode ser acionada pelo telefone 115 e pelo whatsapp 27 3422 0115. O atendimento funciona 24 horas, todos os dias da semana, incluindo feriados.

Bairros afetados

Bela Vista

Elza Nader

Fátima

Jabaraí

Nossa Senhora da Conceição

Portal

Santa Mônica (parte alta)

São Gabriel

São José

Setiba (parte alta)