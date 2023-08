Chitãozinho & Xororó e elenco de ‘As Aventuras de José & Durval’ se reúnem na pré-estreia da série

Realizado em São Paulo, evento marca o lançamento do Original Globoplay inspirado na trajetória da dupla sertaneja

A cidade de São Paulo foi palco do lançamento de ‘As Aventuras de José & Durval’, nova série Original Globoplay que promete fazer o público cantar, dançar, se divertir e se emocionar com a trajetória de Chitãozinho & Xororó e a história de suas canções.

O evento foi promovido na noite de quarta-feira, 9 de agosto, em São Paulo, e reuniu a dupla, elenco, equipe e convidados, que puderam ter um gostinho da produção, novidade a partir do dia 18 no streaming da Globo.

“Parar para pensar em tudo o que estamos vivendo, nem consigo pensar e falar mais nada. Viver um momento desse e poder ser prestigiado com essa série tem sido algo muito especial”, comemora Chitãozinho, antes de conferir a exibição especial da série dramatúrgica que percorre a trajetória da dupla desde a infância.

Emocionado com a recepção do público, Xororó complementa: “Ver a nossa história sendo representada em uma série é algo muito especial. Acredito que vocês vão se emocionar muito também”.

Durante papo com a imprensa, o diretor geral da série, Hugo Prata, enalteceu todo elenco e equipe: “No texto e composição das cenas, sempre batalhamos na preparação para que todo o elenco pudesse atuar na essência do personagem e daí surgiram os trejeitos, as falas, entre outros detalhes. Para cada episódio, tivemos uma intenção de compor e amarrar muito bem as canções e a essência dos personagens”.

Os irmãos Simas também compartilharam como se sentem interpretando dois ícones da música brasileira nas telas e relembraram a preparação. “O Hugo nos deu, literalmente, a licença poética. Assistimos entrevistas deles mais jovens, shows que fizeram em diferentes épocas e assim seguimos nos preparando 24 horas por dia, seja no treino de voz, na fonoaudiologia ou nas aulas de violão. Foi um processo por inteiro, sempre como dupla”, comenta Rodrigo, o José/Chitãozinho em cena.

Já Felipe, que dá vida a Durval/Xororó, reflete: “Para nós, foi muito assertivo o distanciamento entre realidade e ficção, pois isso nos permitiu criar e experimentar como irmãos. A liberdade de se divertir em cena é maravilhosa. Sempre procuro observar o momento pelo estado de presença e tive três momentos que marcaram muito a minha vida. A primeira delas foi no meu casamento, a segunda no parto dos meus filhos e a terceira foi cantar ‘Evidências’ com o meu irmão”.

A emoção também tomou conta dos estreantes Pedro Tirolli e Pedro Lucas, responsáveis por representarem na série a famosa dupla durante sua infância. “Foi uma honra interpretar o Xororó, participar desse projeto incrível e fazer parte da história desses ídolos da música sertaneja!”, diz Pedro Lucas. Tirolli ainda conta como era o entrosamento com a dupla durante as gravações. “Nos demos muito bem desde o começo, o Pedro foi um irmão para mim durante e esperamos manter contato para o resto da vida”.

Juntos, Chitãozinho & Xororó e as duplas da ficção passaram por todas as salas de exibição para receber os convidados e celebrar a produção. Teresa Penna, diretora do Globoplay e Produtos Digitais Audiovisuais, acompanhou os artistas e destaca: “O Globoplay tem a vocação de contar a história de grandes ícones brasileiros. Já apresentamos as histórias de vida de nomes como Xuxa, Tim Maia, Hebe, Chacrinha, entre outros. E agora, mais uma vez, temos o enorme prazer de poder reforçar a regionalidade e a representatividade cultural que é o Brasil através do lançamento de ‘As Aventuras de José & Durval’. Para nós, é uma honra contar a história de Chitãozinho & Xororó”.

Araci Prudêncio de Lima, mãe de Chitãozinho & Xororó, também ganha as telas pela interpretação da atriz Andréia Horta. “Eu sempre escutei muito sertanejo raiz e comecei a beber nessa fonte. Para compor a personagem, fui pegando também muitas coisas da minha família materna e bebi muito do que tinha no roteiro e dessa preparação. A relação com os meus filhos, em dois momentos diferentes, foi algo muito forte também”, analisa a atriz mineira.

Màrjorie Gêrardi, que dá vida a Noely Lima na produção, também destaca a sua personagem: “Ela é uma mulher doce e forte, que fala com os olhos. Tem aquela força interna da mulher que é a base da família. E me senti muito honrada em representar esse papel”. A atriz Larissa Ferrara também apresentou Adenair, primeira esposa de Chitãozinho/José, e revelou como se preparou para compô-la. “Eu levava referências de figurino e durante minha pesquisa percebi que ela sempre está sorrindo nas fotos, feliz e dançando. Foi um prazer gigantesco, Adenair é sol, é vida”, completa.

Outro personagem real da trajetória da dupla Chitãozinho & Xororó que faz parte da trama é Homero Béttio, amigo e empresário dos irmãos, interpretado por Thiago Brianti. “A preparação foi incrível! O processo que fizemos com o Rodrigo e o Felipe Simas foi muito importante para o resultado, afinal Homero, José e Durval tiveram uma história real e sincera que precisava ser passada para as telas”, conta. “’As Aventuras de José & Durval’ é uma história para nos emocionarmos e o elenco que compõe essa série é o melhor que poderíamos ter”, conclui Rafael Lessa, roteirista-chefe da produção.

Em oito episódios de 45 minutos, a obra é lotada de singles e referências dos artistas. No dia 18 de agosto, os três primeiros chegam à plataforma, e os outros cinco serão disponibilizados um a cada semana até o dia 22 de setembro.

Original Globoplay em parceria com a TV Globo e produção da O2 Filmes, ‘As Aventuras de José & Durval’ tem produção de Andrea Barata Ribeiro e Bel Berlinck, direção geral de Hugo Prata e direção de episódios de Hugo Prata e Kitty Bertazzi. Os roteiros são de Duda de Almeida, Dan Rosseto, Diogo Leite e Rafael Lessa, que assina como roteirista-chefe.

