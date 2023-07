Começa nesta quinta-feira, dia 06, a Expo Kennedy 2023: confira a programação

today5 de julho de 2023 remove_red_eye43

A 24ª Expo Kennedy será realizada de 06 a 09 de julho de 2023, no Parque de Exposição Afonso Costalonga, em Presidente Kennedy, e conta com uma variada programação para todos os gostos.

Além de shows, festival de food truck e rodeio, o tradicional Concurso Leiteiro resgata a cultura agropecuária do Município.

Confira a programação

Quinta-feira (06)

05h – 1ª Ordenha

17h – 2ª Ordenha

18h – Abertura da Praça de Alimentação

19h – Aula Show – Chef Karla Brandão

20h – Aula Show – Chef Alessandro Eller

20h30 – Apresentação musical no Palco Acústico

21h – Show com Samuel Ramos

22h30 – Show com Musical Prateado

00h – Show com Os Capixabas

Sexta-feira (07)

05h – 3ª Ordenha

17h – 4ª Ordenha

17h – Abertura da Praça de Alimentação

18h – Aula Show – Chef Tiago Cotta

18h30 – Aula Show – Chef Alessandro Eller

19h30 – Apresentação musical no Palco Acústico

21h – Rodeio em Touros e Cavalos

22h – Mateus Matos e Murilo

00h – Henrique e Diego

Sábado (08)

05h – 5ª Ordenha

10h – Prova de Ranch Sorting

11h – Abertura da Praça de Alimentação

12h – Apresentação musical no Palco Acústico

16h – Aula Show – Luciano Costalonga

17h – 6ª Ordenha

17h – Aula Show – Churrasqueiro Messias BBQ

18h – Aula Show – Chef Stephanie Dutra

19h – Aula Show – Chef Tiago Cotta

19h30 – Apresentação musical no Palco Acústico

21h – Rodeio em Touros e Cavalos

22h – Gabriel Gava

00h – Alemão do Forró

Domingo (09)

05h – 7ª Ordenha

10h – Premiação Concurso Leiteiro

10h – 1ª Copa de Marcha

10h – Prova de Laço

10h – Abertura da Praça de Alimentação e Food Trucks

11h – Aula Show – Chef Alessandro Eller

12h30 – Apresentação musical no Palco Acústico

21h – Rodeio em Touros e Cavalos

22h – Léo Lima

00h – Comichão

A ExpoKennedy é um evento gratuito, aberto a todos, realizado pela prefeitura Municipal de Presidente Kennedy.