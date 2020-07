Concluída reforma da ESF Centro III em Anchieta

A Estratégia de Saúde da Família (ESF) Centro III, localizada no bairro Nova Esperança, na sede de Anchieta, passou por reforma e ganhou acessibilidade e diversas melhorias. A Prefeitura está reformando, ampliando e adaptando banheiros para acessibilidade em oito Estratégias de Saúde da Família (ESF) e no Pronto Atendimento Municipal (PA). O pacote contempla unidades da sede e do interior, e para isso estão sendo investidos cerca de R$ 1,5 milhão.

A ESF Centro III recebeu reforma como pintura, instalação de acessibilidade para os banheiros, reparos no sistema hidráulico e elétrico, ampliação de salas e outras melhorias a fim de atender com mais qualidade os usuários e profissionais da saúde. O investimento foi de R$ 173.484,94.

“Estamos reformando nossas unidades de saúde e o nosso PA, a fim de oferecer mais acessibilidade e qualidade no atendimento. É um investimento importante, pois precisamos oferecer, além de bons profissionais, locais e equipamentos de qualidade para atender a população”, disse o prefeito Fabrício Petri.

Além da ESF Centro III, as obras de reforma em outras cinco unidades também já foram entregues. Nas ESF’s de Jabaquara e Ubu os serviços devem ser concluídos nas próximas semanas. Já no PA, as obras foram interrompidas em virtude da pandemia da Covid-19, por razões sanitárias e por ser uma das principais unidades de entrada e entendimento de pacientes suspeitos e confirmados da doença.

Unidades já reformadas

– ESF Centro III

– ESF Córrego da Prata

– ESF Centro II

– ESF Itaperoroma Baixa

– ESF Parati

– ESF Recanto do Sol

Unidades em reforma

– ESF Ubu

– ESF Jabaquara

– Pronto Atendimento Municipal