Confira a agenda de eventos no Espírito Santo para este fim de semana

today20 de julho de 2023 remove_red_eye106

Julho está repleto de opções para quem quer turistar e capixabear pelo Espírito Santo. Tem feiras gastronômicas, festival de música erudita, oficinas, além do maior festival de forró pé de serra do Brasil e do mundo. A Secretaria de Turismo (Setur) separou uma listinha para quem não quer ficar em casa no final de semana, confira:

28º Festival Internacional de Inverno de Música Erudita e Popular de Domingos Martins

Quando: de 14 a 23 de julho, em Domingos Martins

O festival já está animando a cidade desde o dia 14 e vai até domingo (23). Shows e oficinas musicais são algumas das atrações que já estão encantando os participantes do 28º Festival Internacional de Inverno de Música Erudita e Popular de Domingos Martins. Além das oficinas, o festival conta com palestras, recitais, concertos e apresentações de grupos populares e folclóricos, além de grandes nomes da música capixaba.

Mais informações: https://festivaldeinvernodm.com.br/

5ª edição do Esquina da Cultura de Guarapari

Quando: 21, 22, 28 e 29 de julho, na Avenida Joaquim da Silva Lima, no Centro de Guarapari.

Mais uma edição do festival Esquina da Cultura promete animar a cidade de Guarapari. Serão dois finais de semana com 16 atrações musicais, muita cultura e gastronomia na “cidade saúde”. Entre os destaques, estão as cantoras Paula Fernandes e Roberta Sá, que se apresentam na primeira sexta (21) e sábado (22), em shows com entrada gratuita.

Mais informações: https://www.guarapari.es.gov.br/

Confira a programação:

21/07 (sexta-feira)

Paula Fernandes

The Fever’s

Fábio Cavanha

Vanessa Loyola

22/07 (sábado)

Roberta Sá

Thiago Arancam

Mirano Schuler

Clube Big Beatles

28/07 (sexta-feira)

Renato Teixeira

Leo Gandelman

Biafra

Alexandre Borges Quinteto

29/07 (sábado)

Leo Chaves

14 Bis

Marcelo Ribeiro

Du Jorge

Mais informações: https://www.guarapari.es.gov.br/

Festival Nacional Forró de Itaúnas

Quando: 15 a 22 de julho, em Itaúnas

O FENFIT, Festival Nacional Forró de Itaúnas já está acontecendo e é o único festival do mundo que promove a revelação de novos talentos da música e da dança, no movimento do Forró Pé de Serra, tendo um papel de destaque na valorização e difusão do trabalho de toda uma cadeia produtiva.

Este ano, além da tradicional competição de música que estimula e premia músicas autorais, fortalecendo artistas em sua inserção no mercado, acontecem mais duas modalidades: A competição de DJ´s e Dançarinos (as).

Também é possível se qualificar em diversas atividades a partir de oficinas exclusivas de formação em música, dança, empreendedorismo e cultura popular.

Confira a programação:

20/07 (quinta-feira)

SHOWS

DJ

Luiz Marreta (ES)

Trio Dona Zefa (SP)

Projeto Maria Forrozeira:

– Thais Nogueira (SE)

– Deusa do Forró (RN)

CONCURSO MÚSICA

6 Bandas concorrentes – Final

21/07 (sexta-feira)

SHOWS

DJ

Forrofiá (ES)

Itallo Costa (PE) e convidado surpresa

Bloco Caramuela (RJ)

CONCURSO DE MÚSICA

6 Bandas concorrentes – Final

22/07 (sábado)

Bloco Caramuela (RJ)

Campeões FENFIT DJ

Campeões FENFIT MÚSICA

Campeões FENFIT DANÇA

Campeão Festival Forró da Lua Cheia

Lucy Alves (PB)

Trio Dona Zefa (SP)

Mais informações: @oficialfenfit

Festival do Pastel e do Caldo de Cana de Ibiraçu

Quando: 20 a 22 de julho, em Ibiraçu.

Reconhecida como a cidade do pastel e do caldo de cana no Espírito Santo, Ibiraçu realiza sua segunda edição do festival gastronômico deste nicho neste fim de semana.

A programação conta com aulas shows, cervejas artesanais, atrações musicais e claro, muito pastel e caldo de cana.

Mais informações: @festivalpastelecaldodecana