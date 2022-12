Confira as atrações do réveillon 2023 em Presidente Kennedy

25 de dezembro de 2022

A programação da Prefeitura de Presidente Kennedy para celebrar a chegada do ano de 2023 já está pronta. A festa de réveillon, promovida pela Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer com o apoio das demais secretarias, terá início às 21 horas do dia 31 de dezembro. Serão oito atrações musicais de estilos variados, como axé, forró e sertanejo.

Entre as atrações estão a banda Comichão, Luiza Andrade, Os Prateados, Agitaê, Baiano, Wemerson Araújo, Juma Gamel e Garotos Tradição. O grande momento da festa será o show pirotécnico com queima de fogos à meia-noite nas praias de Marobá e Neves.

Para a festa acontecer, uma estrutura completa de som, iluminação e palco será montada. O evento foi pensado para oferecer entretenimento gratuito à população.

Confira a programação

Programação de Réveillon

Praia de Marobá

31/12 – 21h – Banda Comichão

31/12 – 23h – Luiza Andrade

01/01 – 13h – Os Prateados

01/01 – 15h – Agitaê

Praia das Neves

31/12 – 21h – Baiano

31/12 – 23h – Wemerson Araújo

01/01 – 13h – Juma Mel

01/01 – 15h – Garotos Tradição