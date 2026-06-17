Confira os pratos do Festival de Inverno de Matilde, em Alfredo Chaves

today17 de junho de 2026 remove_red_eye45

O Festival de Inverno de Matilde, que acontece de 19 a 21 de junho, no distrito de Matilde, em Alfredo Chaves, promete aquecer o público não apenas com o clima aconchegante das montanhas, mas também com uma experiência gastronômica repleta de sabores especiais. Durante os três dias de evento, moradores e visitantes poderão desfrutar de um cardápio diversificado, preparado especialmente para celebrar a estação mais charmosa do ano. A entrada é gratuita e haverá espaço para estacionamento.

A praça de alimentação será um dos grandes atrativos do festival, reunindo empreendedores locais que irão comercializar pratos criados especialmente para a ocasião. O público encontrará opções para todos os gostos, desde massas artesanais e carnes preparadas de diferentes formas até petiscos variados, porções generosas e caldos quentinhos, perfeitos para os dias de temperaturas mais amenas.

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Confira abaixo fotos dos pratos do festival.

Os amantes da boa gastronomia também poderão saborear doces especiais, além de degustar cervejas artesanais e vinhos selecionados, que harmonizam perfeitamente com o clima serrano de Matilde. Para quem busca uma pausa aconchegante entre os passeios e os shows, não faltarão opções de cafés especiais, cappuccinos cremosos e bebidas quentes capazes de tornar a experiência ainda mais acolhedora.

Mais do que oferecer boa comida, o festival se consolida como uma vitrine para os empreendedores da região, valorizando a produção local e movimentando a economia do município. Cada prato, porção ou bebida representa o talento e a criatividade de quem faz da gastronomia uma das grandes riquezas de Alfredo Chaves.

Conforme o secretário municipal de Turismo e Cultura, Fernando Bruschi, o Festival de Inverno de Matilde une música, cultura, turismo e gastronomia em um único espaço, proporcionando aos visitantes uma verdadeira imersão nos sabores e encantos das montanhas capixabas.

Haverá estacionamento amplo e gratuito, além de um telão para os visitantes assistirem o jogo do Brasil pela Copa, na sexta, 19.

O evento é organizado pelo Instituto Panela de Barro, com apoio da Prefeitura de Alfredo Chaves e Sebrae-ES.

Serviço: Festival de Inverno de Matilde

De 19 a 21 de junho de 2026

Campo de Matilde – Alfredo Chaves/ES

Música ao vivo, gastronomia de inverno, vinhos, cervejas artesanais e turismo de experiência

Entrada e estacionamento gratuito

foto Instituto Panela de Barro