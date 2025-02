Conselho Municipal sobre Drogas é reativado em Guarapari

Na manhã desta quarta-feira (05), representantes da sociedade civil, Secretaria Municipal de Trabalho, Assistência e Cidadania, Secretaria Municipal de Saúde, Polícia Civil, Polícia Militar, ONGs e outras entidades se reuniram para reativação do Conselho Municipal sobre Drogas.

O encontro, que aconteceu no auditório da Delegacia da Polícia Civil de Guarapari, é um passo crucial no fortalecimento das ações de prevenção e apoio à comunidade. “O conselho é uma ferramenta que aumenta a participação da comunidade em assuntos relevantes como este. E este conselho vai atuar na elaboração de políticas públicas, na captação de recursos, tudo que for possível para sanar o mal das drogas”, afirmou o delegado Raphael Ramos.

Durante a reunião foi eleita a nova diretoria do Conselho e uma comissão foi formada com a missão de dar continuidade ao trabalho de combate ao uso de substâncias ilícitas, além de promover ações de conscientização e apoio àqueles que necessitam de ajuda.

“Em 2016 formamos o Conselho, aprovamos o regimento interno, ficou tudo pronto para funcionar, mas a época não tivemos a atenção necessária, o projeto não foi priorizado e ficou inativo. Hoje a nova gestão tem mostrado interesse de fazer acontecer, fomentar uma política pública que dê atenção a esse segmento da sociedade e atuar na prevenção da política sobre drogas” afirmou Sérgio Pereira, da Ong Atitude, eleito Presidente do Conselho.

Além de Sérgio, compõe a diretoria, o Delegado de Polícia Civil chefe da 5ª Regional Guarapari, Raphael Ramos, como vice-presidente e o advogado Alexander Faria Rodrigues Júnior, como secretário executivo. Na oportunidade também foi criada uma comissão representada por Giselle de Oliveira, Coordenadora do Centro Pop, o advogado Rodrigo Peçanha da Cruz, Elizabete Cabral, da Ong Atitude e Michel Leonardo Duarte, da Ong Aliança.

A reativação do Conselho é um reflexo do compromisso de Guarapari em enfrentar o problema das drogas, buscando sempre a colaboração de diferentes setores da sociedade para promover um ambiente mais seguro e saudável para a população.

“Precisamos unir forças. Logo em janeiro quando assumimos, eu me reuni com Dr. Raphael, verificamos a documentação necessária para reativação do conselho. Eu creio que nós vamos avançar junto com a sociedade e dar vida a essa cidade combatendo o mal que as drogas gera nas famílias”, afirmou a vice-prefeita e secretária de Assistência Social, Tatiana Perim.

A iniciativa reforça a importância da união entre o poder público e a sociedade civil para fortalecer as políticas de prevenção e cuidado, trabalhando em conjunto para oferecer soluções efetivas no combate às drogas.

Compete ao Conselho Municipal sobre Drogas:

• Formular a política municipal de drogas e entorpecentes em concordância com as diretrizes do Conselho Federal de Entorpecentes e do Conselho Estadual Antidrogas, compatibilizando suas atividades;

• Fomentar a coordenação das atividades de todas as instituições e entidades municipais, responsáveis pelo desenvolvimento das ações que objetivam diminuir a demanda por drogas e entorpecentes, assim como dos movimentos comunitários organizados e representações das instituições federais e estaduais existentes na cidade de Guarapari e dispostas a cooperar com o esforço municipal;

• Estabelecer prioridades para as respectivas atividades, considerando as metas, os recursos disponíveis, as necessidades e das peculiaridades locais e regionais;

• Celebrar convênios e elaborar outros instrumentos hábeis que viabilizem a consecução dos objetivos propostos;

• Estimular o programa de prevenção contra a disseminação do tráfico e uso indevido de substâncias entorpecentes que determinem dependência física e/ou psíquica;

• Requerer e analisar informações e estatística disponíveis sobre a ocorrência de encaminhamento de usuários e traficantes aos diversos órgãos e as soluções dadas àquelas;

• Dedicar-se a redução da demanda por drogas e entorpecentes no município.