Coronel assume nova Secretaria de Segurança, Trânsito e Transporte de Guarapari

15 de fevereiro de 2025

A Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Transporte, da Prefeitura de Guarapari, será comandada pelo Coronel, Wellington Barbosa Pessanha, oficial da reserva com 31 anos de carreira na Polícia Militar. Com especialização em segurança pública e formado pelo Curso de Formação de Oficiais (CFO), Pessanha também comandou o 10º Batalhão da cidade entre 2017 e 2019, o que lhe conferiu um amplo conhecimento sobre as necessidades locais.

A escolha do Coronel Pessanha foi baseada pela confiança da gestão municipal na experiência do novo secretário, que conhece bem as demandas da cidade e da população.

“Com o trabalho realizado à frente do Batalhão, pude perceber as dificuldades de Guarapari. Aceitei o desafio por ser uma área com a qual me identifico, e estamos motivados para contribuir com a melhoria da segurança, do transporte e do trânsito da cidade”, destacou Pessanha.

A principal proposta da nova secretaria é organizar o trânsito de Guarapari, um dos maiores desafios da cidade. O novo secretário afirmou que o trânsito precisa de atenção especial para melhorar sua fluidez. “Conheço bem a situação do trânsito e sabemos que ele precisa de mais cuidado para se desenvolver melhor. Vamos trabalhar para torná-lo mais organizado, incluindo o transporte turístico”, explicou.

Além disso, Pessanha estuda a criação da Guarda Municipal, um projeto do Prefeito, Rodrigo Borges, e já adianta que demandará tempo para ser estruturada, mas vai trabalhar para que se torne mais uma força na segurança e organização do município.

“Será necessário estruturar a secretaria com equipe, espaço físico e uma legislação específica para que o projeto se concretize”, explicou.

Outro foco de trabalho do novo secretário é o fortalecimento da colaboração entre as polícias Militar e Civil, bem como a reestruturação do sistema de videomonitoramento da cidade, que, segundo ele, encontra-se desestruturado. “Nossa missão é colocar o sistema de videomonitoramento em pleno funcionamento, pois essa é uma ferramenta essencial para a segurança pública”, destacou.

Pessanha também ressaltou a importância do diálogo com a população para entender as necessidades da comunidade e alinhar as propostas da gestão municipal.

“O prefeito já apresentou algumas ideias e estamos trabalhando para integrar nossas propostas, sempre com o objetivo de atender as demandas da população e contribuir para um trânsito mais organizado e uma segurança eficiente”, completa o coronel.

O prefeito chegou a anunciar a nomeação do Policial Militar Felippe Rosa Piontkovsky como secretário da pasta, mas por questões pessoais, o PM não chegou a assumir o cargo.