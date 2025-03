Corrida “Trabalha, Corre e Confia” será realizada no dia 6 de abril

A 1ª edição da corrida “Trabalha, Corre e Confia” acontecerá no dia 6 de abril, o primeiro domingo do mês, às 6h30, em Vila Velha. Com dois pontos de largada, a corrida terá percursos de 12,5 km, partindo da Ponte da Madalena, na Barra do Jucu, e de 7 km, saindo da Praça dos Ciclistas, na Praia de Itaparica. O ponto de chegada é no Parque Cultural Casa do Governador.

Realizada pelo Parque Cultural Casa do Governador, que é gerido pelo Instituto ArteCidadania, em parceria com o Governo do Estado e a Prefeitura de Vila Velha, e patrocínio do Banestes e da Cesan, a iniciativa vai além da competição, e proporciona a possibilidade de correr em um percurso que conecta os capixabas com suas raízes.

As inscrições começam na próxima terça-feira, dia 18 de março, e são gratuitas a partir da doação de 2kg de alimentos não perecíveis no dia da corrida. Serão disponibilizadas 2 mil vagas para o evento.

Mais do que uma referência ao lema do estado, o nome do evento é um chamado à ação: trabalhar pelo futuro, confiar no presente e correr, literalmente, por um propósito que une tradição e inovação. A proposta reforça a importância de hábitos saudáveis, o vínculo com o espaço urbano e a valorização da cultura local.

O parque

Instalado na Residência Oficial do Governo do Estado, o parque foi inaugurado em maio de 2022, como um espaço destinado ao público interessado na produção cultural local, tornando-se ainda a maior galeria de arte ao ar livre do Espírito Santo —, que reúne, atualmente, 32 obras de arte permanentes e temporárias, entre esculturas, instalações e site-specifics.

Ocupando uma área de 93 mil metros quadrados, o Parque Cultural Casa do Governador tem sua infraestrutura compartilhada pela Secult e pela Secretaria do Governo (SEG). Aberto à visitação gratuita, o espaço propõe um diálogo entre arte contemporânea e natureza, segundo três eixos temáticos: ambiental, histórico e artístico.

Serviço

Corrida “Trabalha, Corre e Confia”

Data: 6 de abril

Percursos: 12,5 km, com largada na Ponte da Madalena, na Barra do Jucu, e 7 km, com saída da Praça dos Ciclistas, na Praia de Itaparica

Horário da largada: 6h30

Chegada: Parque Cultural Casa do Governador, Praia da Costa

Inscrições: a partir do dia 18/03, ao meio-dia, no site http://trabalhacorreeconfia.vilavelha.es.gov.br/

As inscrições são gratuitas e os participantes devem levar 2kg de alimentos não perecíveis no dia da retirada dos kits.