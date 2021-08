COVID-19 | Guarapari abre novo agendamento para profissionais da Educação

today30 de agosto de 2021 remove_red_eye27

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) abre nesta segunda-feira (30), às 16h30, mais um agendamento para profissionais da educação que precisam tomar a segunda dose da AstraZeneca e Pfizer.

Serão disponibilizadas 600 doses para essa vacinação, que irá acontecer na quarta-feira (01), no Complexo Esportivo, em Muquiçaba.

Só serão atendidos os profissionais da educação que tomaram a primeira dose da Pfizer ou da AtraZeneca, há 70 dias ou mais.



O agendamento será realizado no site da Prefeitura de Guarapari, no link “Clique aqui para agendar a vacina”. Para se cadastrar é preciso preencher os campos com as informações solicitadas.



Os profissionais precisam levar a declaração da escola (conforme consta na CIB 051), CPF, Cartão SUS, documento de identidade e comprovante de residência, em nome do vacinado ou do responsável, comprovante da primeira dose e o comprovante de agendamento.



Segunda dose da vacinação da Pfizer

A Prefeitura de Guarapari adiantou a data de aplicação da segunda dose da Pfizer, conforme recomendação do Governo do Estado. Antes só podia ser atendido quem havia tomado a primeira dose há 90 dias ou mais. A partir de agora passam a ser atendidas as pessoas que tomaram há 70 dias ou mais, o mesmo prazo para quem tomou a vacina da AstraZeneca.