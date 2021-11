Covid-19: Prefeitura da Serra vai vacinar sem agendamento em mais um shopping

today23 de novembro de 2021 remove_red_eye61

A partir desta quarta (24), a Prefeitura da Serra vai abrir mais um ponto de vacinação sem agendamento para todos os públicos contemplados na Campanha Nacional de Vacinação contra a Covid-19. É a Vacinação em Família avançando na imunização dos munícipes, em parceria com a Grau Técnico e com o Estado.

De quarta a sexta (26), das 9 às 16 horas, e no sábado (27), das 9 às 17 horas, as equipes de imunização do município também estarão no térreo do Shopping Laranjeiras, em Laranjeiras.

A ação de vacinação contra o novo coronavírus por livre demanda segue, de segunda a sexta, das 9 às 17 horas; sábado, das 10 às 17 horas; e, no domingo, das 11 às 17 horas, no L3 do shopping Montserrat, em Colina de Laranjeiras. Há vagas para D1, D2 e dose de reforço para todos os públicos.

Prazos

– Se o seu caso for completar o esquema vacinal, ou seja, receber a D2;

– Pessoas que receberam a Comirnaty/Pfizer/Biontech até 29/09/2021;

– Pessoas que receberam a Covishield/Fiocruz/AstraZeneca até 29/09/2021;

– Pessoas que receberam a CoronaVac/Butantan até 27/10/2021.

Já para a dose de reforço, segue

– Pessoas com 60 anos ou mais que receberam a segunda dose – ou a dose única – há três meses (até 24/08/2021), independente do imunizante aplicado à época;

– Pessoas com alto grau de imunossupressão que receberam a segunda dose ou dose única há 28 dias (até 27/10/2021), independente do imunizante à época;

– Pessoas com 18 a 59 anos que receberam a segunda dose de AstraZeneca, Pfizer ou CoronaVac há cinco meses (até 24/06/2021);

Não esquecer de levar documento pessoal com foto, CPF e cartão do SUS.