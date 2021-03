Covid-19 | Prefeitura de Anchieta se reúne com lideranças e comerciantes para traçar novas medidas

A Prefeitura de Anchieta está realizando hoje (16) uma série de encontros com lideranças religiosas, comerciantes, empreendedores e associações para discutir em conjunto medidas mais assertivas para impedir o avanço da Covid-19 no município.



A Secretaria de Saúde apresentou aos participantes, com preocupação, o panorama atual da pandemia no município. Pela manhã foram ouvidos pastores, padres, donos de academia, membros da CDL e proprietários de distribuidoras de bebidas. Já a tarde será a vez de donos de supermercados e material de construção.

Desde o primeiro caso confirmado da doença, em março de 2020, mais de 11 mil pessoas foram notificadas no município, ou seja, cerca de 34% da população. Desses, até o momento, Anchieta registrou 2.893 casos confirmados e 43 mortes.

A prefeitura vem adotando diversos protocolos, contratando mais profissionais de saúde, adquirindo testes rápidos, insumos e equipamentos. Ainda, vem expandindo os serviços de atendimento exclusivo aos pacientes suspeitos e a quantidade de leitos no hospital local. “Estamos investindo constantemente, mas isso não é suficiente. Precisamos que todos colaborem, evitando aglomerações e seguindo os protocolos de higiene para conter a pandemia”, disse a secretária de saúde, Jaudete Frontino.

O município, além de ouvir entidades e lideranças, irá aguardar novas decisões do Estado para decretar futuras medidas.