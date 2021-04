Covid-19 | Prefeitura de Guarapari abre novo agendamento para vacinar idosos de 65 a 69 anos

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) de Guarapari abriu nesta sexta-feira (09) o segundo agendamento da vacinação contra o Covid-19, para os idosos de 65 a 69 anos.

Para realizar o agendamento basta acessar o site: www.guarapari.es.gov.br, a partir das 11h, e preencher os campos com as informações solicitadas.

A vacinação deste agendamento acontecerá na próxima semana, do dia 13 ao dia 16, nos seguintes locais:

• Complexo Esportivo “Maurice Santos”, Muquiçaba – Drive Thru e Idosos Ativos/Sem Carro;

• Escola Ana Rocha Lyra, Muquiçaba – Idosos Ativos / Sem carro.

No total, serão disponibilizadas 2.376 doses, sendo 594 doses por dia.

No dia da vacinação, os idosos deverão levar o comprovante de agendamento fornecido pelo sistema de agendamento (impresso), além de apresentar o CPF, cartão SUS, documento de identidade e comprovante de residência, em nome do vacinado ou do responsável.

Seguindo as mais recentes determinações do Governo Estadual quanto a evitar aglomerações, o município ressalta a importância do uso de máscaras e distanciamento nas filas.

O município ressalta que quem não conseguir vaga neste primeiro agendamento não precisa se preocupar pois, à medida que novas doses forem disponibilizadas pelo Governo do Estado, a administração realizará novo calendário de agendamento visando atender a todos.

Orientações de acesso ao agendamento:

· O sistema de agendamento não é um aplicativo para celular, embora possa ser acessado por estes dispositivos, através do seu navegador. O Setor de Tecnologia da Informação (TI) recomenda que se utilize um computador.

· Somente pessoas que não têm agendamento no próximos 30 dias poderão realizar um novo agendamento. Se você receber a mensagem que possui um agendamento, tentou realizar um agendamento anteriormente e não recebeu o e-mail ou não pôde comparecer, você pode acessar o menu “Comprovante de Agendamento”, opção “Reimprimir comprovante” e enviar por e-mail. No e-mail que você receberá como retorno, haverá instruções simples de como cancelar um agendamento. Após cancelar, seu CPF estará liberado para realizar um novo agendamento.

· Durante o agendamento, no momento de escolha do atendimento, muitas pessoas optam pela primeira opção, mas devido ao grande número de acessos simultâneos e a quantidade limitada de 66 vagas de livre procura e 66 vagas para Drive Thru por dia, há uma enorme chance de não conseguir na primeira tentativa. A Secretaria de Saúde sugere que escolha uma entre as demais opções.

· Se você tiver qualquer problema e o sistema ficar instável devido ao grande número de acessos, feche o navegador de internet e reabra o sistema novamente.

· Devido ao grande número de acessos simultâneos ao sistema podem ocorrer instabilidades. De acordo com a prefeitura, o TI está trabalhando para tornar a ferramenta mais estável e de fácil utilização.