COVID-19 | Vacinação de idosos de 75 a 79 anos de Guarapari ocorre nesta quinta (18) e sexta (19)

17 de março de 2021

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) de Guarapari realiza nesta quinta-feira (18) e sexta-feira (19) a continuação da vacinação dos idosos da faixa etária de 75 a 79 anos. A imunização será exclusivamente no formato Drive Thru, no Complexo Esportivo “Maurice Santos”, em Muquiçaba, com distribuição de fichas. Nessas datas não haverá aplicação de segunda dose.

Em cada dia serão distribuídas 550 fichas, a partir das 6h, no local. Os portões do Complexo Esportivo serão abertos às 8h para aplicação das vacinas. Vale lembrar que só será atendido quem estiver com a ficha.

Os idosos deverão apresentar o CPF, cartão SUS, documento de identidade e comprovante de residência em nome do vacinado ou do responsável.

Seguindo as mais recentes determinações do Governo Estadual quanto a evitar aglomerações, não será permitida a vacinação para aqueles que forem a pé.