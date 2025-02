CPI atende denúncia: homem é preso em flagrante por maus-tratos a animal

today27 de fevereiro de 2025 remove_red_eye41

Cão da raça Dálmata estava sem água e comida, baixo score corporal e o tutor tentava vendê-lo a uma protetora por mais de R$ 1 mil

Na tarde desta quarta-feira (26), a CPI dos maus-tratos esteve no bairro Itararé, em Vitória, após denúncias de que um tutor estava mantendo um cão, da raça Dálmata, em situação de maus-tratos, sem água, comida e qualquer tipo de higiêne básica.

A equipe da CPI dos Maus-Tratos contra os Animais da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), juntamente com o delegado da Polícia Civil, Marcelo Nolasco, e a Gerência de Bem-Estar Animal (GBEA), da Prefeitura de Vitória, estiveram no local e detectaram a situação de maus-tratos e conduziram o tutor de 25 anos, que já tem mais de cinco passagens pela polícia, inclusive por assalto a mão armada, para a delegacia para prestar os devidos esclarecimentos.

O cão foi resgatado e ficará sob os cuidados da GBEA, da Prefeitura de Vitória, para cuidados especiais e, posteriormente, possível adoção responsável.

A deputada estadual Janete de Sá, presidente da CPI dos Maus-Tratos da Assembleia Legislativa, pediu rigor nas investigações e voltou a afirmar que “toda situação de maus-tratos precisa ser denunciada através dos canais de comunicação para que sejam atendidas”.

“No local encontramos um ambiente muito ruim para o animal. Não havia água e comida. Chegamos até esse local após uma denúncia recebida pela CPI dos Maus-Tratos. O cachorro estava extremamente magro”, disse o titular da Delegacia Especializada de Proteção ao Meio Ambiente (DEPMA), delegado Marcelo Nolasco.

O suspeito, de 25 anos, foi conduzido à 1ª Delegacia Regional de Vitória, autuado em flagrante por maus-tratos aos animais e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).