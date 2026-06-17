CPI investiga morte de cadela por suspeita de envenenamento em Vitória

today17 de junho de 2026 remove_red_eye51

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos Maus-tratos contra os Animais da Assembleia Legislativa do Espírito Santo está investigando a morte de uma cadela da raça pinscher, identificada como Meg, de 10 anos, vítima de um suposto envenenamento ocorrido no bairro Ilha do Príncipe, em Vitória.

De acordo com informações apuradas pela CPI, uma mulher é suspeita de ter espalhado pedaços de salame contendo veneno conhecido popularmente como “chumbinho” em um beco da região. A cadela teria ingerido o alimento contaminado e morreu pouco tempo depois.

Após a denúncia, equipes da CPI, da Gerência de Bem-Estar Animal da Prefeitura de Vitória e da Polícia Militar realizaram diligências no local para coletar evidências e aprofundar as investigações. Durante a ação, foram apreendidos alimentos supostamente envenenados, uma substância semelhante ao chumbinho e o corpo do animal. Todo o material foi encaminhado à Polícia Científica para análise pericial.

Segundo a CPI, a suspeita não foi localizada em sua residência durante a operação. No entanto, em contato telefônico, ela teria admitido o ato e informado que estava na casa da filha. Posteriormente, um familiar compareceu ao local para prestar esclarecimentos e entregar um produto que estava armazenado na residência.

Como parte da investigação, a equipe da comissão realizou a exumação do corpo da cadela Meg, que foi encaminhado para necropsia. O objetivo é confirmar a causa da morte e verificar a presença de substâncias tóxicas no organismo do animal.

As apurações também identificaram outros casos suspeitos na mesma região. Nas últimas 24 horas, outros dois animais foram encontrados mortos em um raio de aproximadamente 100 metros do local onde Meg foi envenenada. Um dos animais chegou a ser socorrido pela Gerência de Bem-Estar Animal de Vitória, enquanto o outro morreu após receber atendimento no Rancho Bela Vista.

Além disso, moradores relataram que, há cerca de três meses, outro caso semelhante de envenenamento de animal teria ocorrido nas proximidades, o que reforça a preocupação das autoridades com a possibilidade de uma sequência de crimes contra animais na região.

A presidente da CPI dos Maus-tratos contra os Animais, a deputada estadual Janete de Sá, afirmou que a comissão está empenhada em identificar e responsabilizar os envolvidos.

“Já identificamos a mulher suspeita de envenenar a cadela Meg. Infelizmente, o animal morreu e existem indícios de que outros casos semelhantes tenham ocorrido na mesma região. Todas as mortes suspeitas serão investigadas para que os responsáveis sejam punidos”, destacou a parlamentar.

A deputada também fez um alerta aos tutores de animais para que redobrem a atenção durante os passeios e atividades ao ar livre, diante do aumento de registros de envenenamento na localidade.

Após a conclusão dos exames realizados pela Polícia Científica, a CPI elaborará um relatório detalhado que será encaminhado à Delegacia Especializada de Proteção ao Meio Ambiente (DEPMA), responsável pela condução do inquérito policial e pela continuidade das investigações.