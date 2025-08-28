CPI resgata filhote de Husky Siberiano mantido em situação de maus-tratos

Na tarde desta quarta-feira (27), a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) presidida pela deputada Janete de Sá realizou uma diligência no bairro Jardim Limoeiro, município de Serra, com o objetivo de averiguar a situação de um filhote de Husky Siberiano que estava sendo mantido em condições precárias.

O animal estava amarrado em frente a um terreno baldio há mais de um mês, o que levou a CPI a tomar medidas para garantir seu bem-estar. Durante a fiscalização, a equipe localizou o tutor do animal e o acompanhou imediatamente a uma clínica veterinária para realizar exames e avaliar a saúde do cão.

Após os exames foi decidido que o animal será monitorado e transferido para uma residência adequada, onde receberá os cuidados necessários para garantir sua dignidade e bem-estar.

A CPI enfatizou que está vigilante às condutas de tutores irresponsáveis e continuará trabalhando para proteger os direitos dos animais.

Detalhes da ação

Local: Bairro Jardim Limoeiro, município de Serra.

Animal: filhote de Husky Siberiano.

Condições: amarrado em frente a um terreno baldio há mais de um mês.

Ação: CPI acompanhou o tutor à clínica veterinária para exames e avaliação da saúde do animal.

Destino: o animal será monitorado e transferido para uma residência adequada.

A ação da CPI demonstra o compromisso em proteger os animais e garantir que sejam tratados com dignidade e respeito.