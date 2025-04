Credenciamento aberto para Food Trucks, Food Bikes e Beer Trucks em Guarapari

A Secretaria Municipal de Cultura (SEMCULT) de Guarapari acaba de lançar um edital de credenciamento para a participação de Food Trucks, Beer Trucks e Food Bikes nos eventos promovidos no município.

A iniciativa busca ampliar e qualificar a oferta gastronômica nos eventos culturais da cidade, oferecendo ao público experiências ainda mais completas e atrativas. Com o credenciamento, os empreendedores do setor de alimentação móvel poderão ser convocados para atuar em diversas programações ao longo do ano.

As inscrições já estão abertas, e o credenciamento é válido para todo o território municipal. Podem participar pessoas físicas ou jurídicas que atendam aos requisitos estabelecidos no edital, disponível no site oficial da Prefeitura: www.guarapari.es.gov.br

De acordo com a SEMCULT, o objetivo é democratizar o acesso às oportunidades nos eventos públicos e fortalecer o setor de gastronomia local.

“Queremos que nossos eventos reúnam cultura, arte e também o melhor da nossa gastronomia. Essa chamada é uma forma de abrir espaço para que empreendedores levem seus sabores para perto do povo, com qualidade, segurança e organização”, destacou o secretário de Cultura, Peterson de Castro.

Interessados podem obter mais informações pelo telefone (27) 3361-8226 ou e-mail [email protected].

Link do edital: https://www.guarapari.es.gov.br/uploads/documento/20250409091523-edital-semcult-n-004-2025chamamento-pblico-para-credenci.pdf

foto Pixabay