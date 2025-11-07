CUIDADOS NA BLACK FRIDAY, alerta Dra. Deborah Ravani

Por Dra. Deborah Ravani, especialista em Direito do Consumidor

A Black Friday, que acontece na última sexta-feira de novembro, é uma data aguardada por muitos consumidores em busca de descontos. Contudo, para aproveitar as compras com segurança, é essencial adotar uma série de cuidados que podem evitar transtornos e prejuízos, pois o período também se tornou propício para a ação de golpistas.

Muitos aproveitadores utilizam o apelo das promoções para aplicar golpes variados. Há casos em que os produtos comprados simplesmente não são entregues ou a mercadoria recebida apresenta qualidade muito inferior à anunciada.

Além disso, ofertas aparentemente irresistíveis podem ser apenas iscas para que criminosos tenham acesso a dados pessoais e bancários, abrindo caminho para fraudes ainda mais graves.

Segundo a Dra. Deborah Ravani, especialista em Direito do Consumidor, a cautela é fundamental. “O consumidor deve estar atento para não cair em armadilhas. A publicidade enganosa é ilegal e deve ser denunciada. É direito do consumidor receber informações claras sobre produtos e preços, e o fornecedor é obrigado a cumprir a oferta anunciada”, afirma.

A advogada também lembra do direito de arrependimento, que permite ao cliente desistir de compras online em até sete dias após o recebimento do produto, com reembolso garantido.

Dicas para uma Compra Segura:

– Pesquise e Compare: monitore os preços antes da data e use comparadores para confirmar se os descontos são reais.

– Verifique a Loja: compre em sites conhecidos, com endereço “https://”, e que informem CNPJ e dados para contato.

– Cuidado com Ofertas: desconfie de links recebidos por redes sociais e e-mails. Digite o endereço da loja diretamente no navegador.

– Prefira Cartão de Crédito: essa forma de pagamento facilita o estorno em caso de problemas.

– Guarde Comprovantes: salve todos os registros da transação, como e-mails e a nota fiscal.

Estar informado sobre seus direitos é a melhor forma de aproveitar a Black Friday com segurança. Ao identificar irregularidades, procure os órgãos de defesa do consumidor.