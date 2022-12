CUIDANDO DAS PESSOAS: prefeitura da Serra passa a oferecer consulta oftalmológica no AMES

Cuidar das pessoas sempre foi prioridade para o prefeito da Serra, Sergio Vidigal. É tanto que, desde o início de 2021, os investimentos na saúde são constantes, substanciais e têm mudado a vida das famílias serranas, como a retomada do Hospital Municipal Materno Infantil, a ampliação na oferta de especialistas, o agendamento on-line de consultas.

Dando mais um passo em direção ao cuidado com o munícipe, nesta quarta (14), às 13 horas, o Ambulatório Municipal de Especialidades (Ames), localizado em Jardim Limoeiro, vai voltar a ofertar consultas e exames oftalmológicos, no maior centro de especialidades do Espírito Santo.

Serão ofertadas cerca de duas mil consultas por mês, de segunda a sexta, das 7h às 17 horas. Da mesma forma que acontece com as demais especialidades, a porta de entrada para o serviço são as Unidades de Saúde. O paciente deverá procurar o serviço mais próximo da casa dele, onde receberá os primeiros atendimentos e, se for o caso de indicação, o agendamento será realizado, via Regulação Municipal de Vagas. O Ames funciona de segunda a sexta, das 7h às 19h.

Além das consultas, a saúde da Serra também vai oferecer exames como mapeamento de retina, curva diária de pressão, biometria ultrassônica, ultrassonografia do globo ocular, entre outros.

Em janeiro de 2021, eram 17 especialistas lotados no Ames, sendo 13 atuando diretamente em áreas como: ortopedia, cardiologia, dermatologia, endocrinologia e metabologia, gastroenterologia, geriatria, otorrinolaringologia (adulto e pediático), pneumologia (adulto), psiquiatria (adulto), pediatria, urologia, avaliação para cirurgia vascular e pediátrica, pequenas cirurgias ortopédicas e urológicas, além de especialista em pré-natal de alto risco e colposcopia.

Atualmente, com a abertura de processos seletivos simplificados realizados pela Secretaria de Saúde, os munícipes podem contar com cerca de 60 especialidades concentrados em um dos principais equipamentos de saúde do município.

Entre as novas áreas há pneumologista (pediátrico), neurologista (adulto e pediátrico), clínico-geral com especialidade em psiquiatria, alergista (adulto e pediátrico), reumatologista, isso sem contar com a ampliação da dermatologia, ortopedia, cardiologia, gastroenterologista, entre outras especialidades já existentes no serviço.

Saiba mais sobre o Ames

Esse prédio foi construído pelo Governo estadual, na década de 1980-1990, onde era o conhecido Centro de Saúde de Carapina, que foi municipalizado, com os servidores que nele atuavam.