Curso de massas do Programa Qualificar ES em Itapemirim é sucesso total

today10 de outubro de 2022 remove_red_eye15

Munícipes de Itapemirim estão realizando um curso de tortas e massas, realizado pelo Governo do Estado, por meio do Programa Qualificar ES, em parceria com a Prefeitura de Itapemirim, através da Secretaria de Desenvolvimento.

Foram abertas 90 vagas, divididos em três turnos com 30 alunos cada.

Ao todo serão dois meses e uma semana de curso, onde os alunos vão aprender, desde a base até os recheios e coberturas, vários tipos de massas, como tortas, empadão, massas de pastel, salgados, bolos e variações.

Ao final do curso, além do certificado, os alunos receberão um kit empreendedor contendo formas e outros itens para que os formandos comecem a empreender, gerando renda para suas famílias. “O objetivo do qualificar é gerar empregabilidade e fomentar o empreendedorismo. Os alunos já saem daqui preparados para o mercado de trabalho, ou abrirem seu próprio negócio,” enfatizou a professora e gastrônoma, Stephanie Dutra.