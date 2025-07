De filha que evitava a roça à produtora rural premiada pelo Sicoob

Engenheira capixaba transforma propriedade da família com práticas sustentáveis e conquista destaque nacional no Prêmio Produtor Rural Sustentável

Na zona rural de Colatina, noroeste do Espírito Santo, uma história de reconexão com as raízes e compromisso ambiental ganhou destaque nacional. A engenheira Fabiani Salomão, que um dia acreditou que a roça não poderia lhe garantir estabilidade financeira, foi reconhecida com um prêmio de sustentabilidade nacional.

O reconhecimento veio por meio da 4ª edição do Prêmio Produtor Rural Sustentável, iniciativa do Sicoob que valoriza produtores rurais comprometidos com práticas conscientes e impacto social positivo.

Filha de agricultores, Fabiani saiu cedo de casa para estudar engenharia, mantendo distância do campo. A mudança de trajetória aconteceu após o diagnóstico precoce de Parkinson em seu pai, agravado pelo uso intensivo de agrotóxicos na lavoura da família.

“Descobrimos a doença muito precoce que teve um aceleramento grande, principalmente por causa do uso de agrotóxicos na propriedade”, relembra Fabiani.

Diante da situação, ela decidiu assumir a gestão da propriedade e transformar completamente sua lógica produtiva. Com espírito empreendedor, buscou cultivos mais sustentáveis e rentáveis em pequenos espaços, encontrando no cacau especial uma nova vocação.

A Reinholz Chocolate nasceu como resposta ao desafio de equilibrar lucratividade e responsabilidade socioambiental. Fabiani investiu em práticas regenerativas, como compostagem e reflorestamento, e reduziu drasticamente o uso de insumos químicos adotando também o uso de energia solar.

“A fábrica se sustenta hoje por causa da energia que nós mesmos geramos, graças à parceria com o Sicoob”, destaca.

A diretora operacional do Sicoob Conexão, cooperativa à qual Fabiani é associada, reforça que o reconhecimento por meio do prêmio é resultado de uma trajetória marcada por coragem, inovação e cooperação.

“Essa é uma trajetória que inspira pela coragem, pela inovação e pelo compromisso com a sustentabilidade. Para o Sicoob é gratificante fazer parte de histórias que conectam pessoas, propósito e transformação no campo”, afirma Michelle Sabaini Calmon Manzoli.

De “menina que nunca quis saber da roça” à empreendedora rural premiada, Fabiani inspira uma nova geração de produtores a abraçar o campo com propósito e responsabilidade.

Os outros vencedores da 4ª edição do Prêmio Produtor Rural Sustentável foram Pedro Carvalho Cunha (MG), Marcelo Cocco (MG), Ariane Freitas (SP), Paulo Cesar (SC) e Laércio Carra (SP).