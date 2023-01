Denúncia anônima resulta em expressiva apreensão de drogas em Guarapari

Policiais Militares do 10º Batalhão da Polícia Militar apreenderam, na última quarta-feira, 04, uma grande quantidade de drogas em Guarapari. Três suspeitos foram detidos.

Durante a tarde, por volta das 16h, militares receberam informações que um lote no bairro Santa Rosa estaria sendo utilizado para esconder entorpecentes. No local indicado, com apoio do cão policial Mike, foi localizado 109 buchas de maconha e um pedaço médio do mesmo produto. Nenhum suspeito foi localizado.

Já a noite, por volta das 23h, militares realizaram incursões no bairro Lameirão para verificar denúncia anônima que culminou na detenção de três indivíduos e apreensão de expressiva quantidade de drogas. Sendo contabilizados cocaína, comprimido de êxtase diluído, pedras de crack, maconha, pasta base, rádio comunicador, fone de ouvido, drone, controle, case preta do drone, fontes de energia, cabos, lanterna preta, coldre de cintura, celulares, munições 9mm, munições .38, R$ 11.633,50 e alguns materiais como gilete, chave, cordões e anéis dourados.

Os envolvidos nas ocorrências foram detidos e encaminhados para a Delegacia Regional de Guarapari juntamente com todo material apreendido.

