Deputado Bruno Lamas pede ciclovias para Bairro de Fátima e Jacaraípe

today8 de fevereiro de 2021 remove_red_eye53

Com o objetivo de reduzir o número de acidentes e valorizar a vida humana, dar maior mobilidade ao trânsito e fortalecer o comércio local, o deputado estadual Bruno Lamas (PSB) propôs ao governo do Estado, por meio de uma indicação aprovada hoje (dia 8), na Assembleia Legislativa, a construção de uma ciclovia e o recapeamento da Av. José Moreira Martins Rato, em Bairro de Fátima.

Ele também solicitou uma ciclovia para a revitalização da ES-010, no trecho da avenida Abido Saadi, em Jacaraípe, obra que está em andamento.

“O recapeamento em Bairro de Fátima, inclusive, teve os seus recursos, que são de origem do governo do Estado, destinados a outro bairro da Serra, a pedido da gestão municipal anterior, no ano passado”, declarou Bruno, alegando que isso consta em documentos.

Para ele, a ciclovia vai oferecer mais segurança para o ciclista. Além disso, contribuirá para reduzir os acidentes que envolvem carros, motos e bicicletas, demarcando uma faixa especial para os ciclistas.

“E sabemos que a Av. José Moreira Martins Rato é uma das principais e mais movimentadas vias de Bairro de Fátima. Também para os pedestres, a ciclovia é uma proteção adicional, tanto para não serem surpreendidos por um ciclista que circula na contramão do tráfego, como por oferecer uma faixa que separa a calçada da pista de circulação dos carros”, afirmou.

Já em relação a Abido Saadi, Bruno reforça que uma avenida deste porte não pode ficar sem uma ciclovia.

Fonte: Assessoria parlamentar