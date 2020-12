Deputado Bruno Lamas quer dobrar número de policiais em delegacia de crimes contra a vida na Serra

O deputado estadual Bruno Lamas (PSB) fez uma indicação ao governo do Estado para que dobre de 16 para 32 o número de policiais que atuam na Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra, responsável pelos crimes contra a vida no município, cujo titular é o delegado Rodrigo Sandi Mori.

“O delegado é um profissional competente e faz o seu melhor: prende bandidos todos os dias. Mas conta com um efetivo de apenas 16 policiais para uma cidade que possui mais de 500 mil habitantes. São poucos policiais para muito trabalho”, declarou o deputado.

Segundo ele, com mais investigadores nas ruas, será possível aumentar a resolução de crimes, encontrando os culpados. “Sabemos que a certeza na impunidade faz crescer a violência”, emendou.

Bruno também relata que cobrou a reabertura das delegacias fechadas pelo governo passado, bandeira que ganhou a adesão do colega, deputado Danilo Bahiense, presidente da Comissão de Segurança da Assembleia Legislativa.

Atualmente, três delegacias estão fechadas no município em: Serra-Sede, André Carloni e Novo Horizonte.

“Temos apenas uma delegacia para atender toda a população da Serra. Com a ajuda do governador Renato Casagrande, precisamos mudar essa realidade com urgência. E vamos fiscalizar!”, garantiu Bruno, que faz parte da base aliada do governador no Legislativo.

Bombeiros

Casagrande fez na quinta-feira (dia 10/12) importantes entregas para a Serra, a partir de uma solicitação do mandato de Bruno.

Foram entregues: a nova sede da 2ª Companhia do 6º Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar, no bairro Camará, e também 40 novas viaturas leves, modelo Ford Ka, avaliadas em R$ 1.640.000,00, que serão usadas para equipar todos os batalhões do Estado.

A nova sede tem uma área de 1.500 metros quadrados, distribuída por dois pavimentos e o investimento total foi de R$ 2.980.000,00. O primeiro deles é dividido em sala de instrução, recepção, almoxarifado, academia, sala de apoio e expurgo.

No segundo existem seis alojamentos e vestiários masculinos e femininos, sala de reuniões, sala administrativa, sala de comando, refeitório e recreação e cozinha.

“As melhorias no Corpo de Bombeiros da Serra foram motivo de solicitações do nosso mandato junto ao governo e são uma vitória de toda a comunidade. A obra estava abandonada e cheguei a destinar R$ 100 mil em emenda parlamentar para sua conclusão”, declarou Bruno.