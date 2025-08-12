Deputado Gandini homenageia quem faz a diferença no meio ambiente

Comenda Augusto Ruschi destaca lideranças que inspiram e transformam a relação do capixaba com a natureza

A Assembleia Legislativa foi palco, hoje (12), de mais uma entrega da Comenda Augusto Ruschi, a mais importante honraria ambiental do Espírito Santo. A comenda reconhece o trabalho de pessoas e instituições que se dedicam à preservação ambiental, inspirando ações e políticas sustentáveis.

O deputado estadual Fabrício Gandini, presidente da Comissão de Proteção ao Meio Ambiente, prestou homenagem a cinco personalidades que se destacam pela atuação em diferentes frentes:

Paulo Rodrigues, oceanógrafo e criador do Espaço Baleia Jubarte, referência em educação ambiental e conservação de mamíferos marinhos.

Alexsandro dos Santos, coordenador regional do Projeto Tamar, responsável pela preservação das tartarugas marinhas no Estado.

Alberto Pêgo, líder do movimento River Planet, que representará o Brasil na segunda descida do Rio Sena, na França, promovendo a conscientização sobre a saúde dos rios.

Yuri Scardini, jornalista com trajetória voltada às pautas ambientais e à defesa de políticas sustentáveis.

Luiz Guilherme Cruz, ex-secretário de Meio Ambiente de Viana, reconhecido por iniciativas inovadoras na gestão pública.

“Esta comenda carrega o nome de Augusto Ruschi, um dos maiores defensores da natureza que o Brasil já conheceu. É uma forma de valorizar quem dedica a vida a cuidar da nossa fauna, flora e recursos naturais”, destacou Gandini.

A Comenda Augusto Ruschi é entregue anualmente a personalidades que contribuem de forma relevante para a proteção ambiental, fortalecendo o legado de um dos capixabas mais ilustres no cenário mundial da ecologia.

crédito Caroline Costa Pereira