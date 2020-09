Deputado pede ajuda ao governo para obra de macrodrenagem em Jardim Limoeiro

today31 de agosto de 2020 remove_red_eye34

O deputado estadual Bruno Lamas (PSB) pediu ajuda ao governo do Estado para que realize as obras de macrodrenagem de Jardim Limoeiro, na Serra, uma antiga luta de moradores e comerciantes da região.

O bairro sofre com alagamentos de modo recorrente e o acúmulo de água gera transtornos e prejuízos, além de constantes congestionamentos e lentidão no trânsito local. Jardim Limoeiro é um bairro com o setor comercial forte, que abriga um grande número de autopeças.

“Venho pedir em nome dos moradores e comerciantes. Nós fizemos uma indicação ao governo do Estado, para que ele possa estender as suas mãos e dar apoio para que essa obra saia do papel”, discursou o deputado, durante sessão virtual da Assembleia Legislativa de hoje (dia 31/08).

Segundo ele, “as mãos do governo” já se fazem presentes na Serra em ações como: a nova avenida Talma Rodrigues, ligando Laranjeiras a Jacaraípe; o edital para a contratação da empresa que irá fazer a obra da rodovia ES-010, no trecho que corta a Abdo Saad, cuja licitação ocorrerá no próximo dia 14; a ajuda na compra dos equipamentos do Hospital Materno-Infantil; a revitalização da Norte-Sul; e as reformas de escolas, como a Aristóbulo Barbosa Leão e a de Chácara Parreiral.

Entretanto, explica o deputado, é preciso ampliar os investimentos no município, que é responsável por quase 30% do Produto Interno Bruto (PIB) capixaba.

“Que o governo possa dar atenção a essa cidade abençoada! Somos um povo ordeiro e trabalhador, mas com uma renda per capita baixa, cujas famílias, em média, vivem com cerca de dois salários mínimos por mês. Por isso, é preciso fazer justiça social”, justificou, lembrando que a obra, além de ser fundamental para os comerciantes e moradores, também aquece a economia local.

O parlamentar explicou que o projeto de licenciamento para a realização da obra em Jardim Limoeiro está no Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) e que, após ouvir os moradores, fez contato com o diretor-presidente do órgão, Alaimar Fiuza, para acelerar o processo.