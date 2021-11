Deputado propõe comenda e nome de via para homenagear empresário de Colatina

A Assembleia Legislativa deverá votar hoje (23) a urgência ao projeto de resolução do deputado estadual Bruno Lamas (PSB) que cria a Medalha Pergentino de Vasconcellos no Legislativo capixaba.

A ideia é homenagear os empresários dos ramos da educação e da saúde, professores e outros indivíduos que tenham prestado relevantes contribuições no desenvolvimento das duas áreas.

Ao mesmo tempo, o parlamentar quer prestar uma homenagem ao empresário, que morreu na última quinta-feira (18), aos 96 anos, após complicações de uma cirurgia para tratar de uma infecção no trato biliar.

Pergentino é um dos maiores incentivadores da educação superior nas regiões Norte e Noroeste, com a fundação do Centro Universitário do Espírito Santo (Unesc), há 54 anos.

Um ano após, ele fundou o Hospital e Maternidade São José e é um dos responsáveis pela fundação da Casa do Menino de Colatina.

Bruno também protocolou um projeto de lei para denominar Pergentino de Vasconcellos o trecho de 3,9 quilômetros da Rodovia Estadual ES-080 entre a Ponte Florentino Avidos até o entroncamento com a BR-259, todos no município de Colatina.

As duas ações do deputado foram motivo de agradecimento do colega de plenário, que também é deputado estadual Renzo Vasconcellos, neto de Pergentino.