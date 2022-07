Detran|ES | Confira a data de vencimento do Licenciamento Anual de veículos

today7 de julho de 2022 remove_red_eye72

Pagamento deve ser feito pelos proprietários de veículos que ainda não quitaram o licenciamento com a cota única do IPVA

O Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES) alerta os proprietários de veículos leves (carros, motos e outros) registrados no Espírito Santo para o calendário de vencimento do Licenciamento Anual 2022, que começa na próxima segunda-feira (11). O pagamento deve ser feito pelos proprietários de veículos que ainda não quitaram o licenciamento com a cota única do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). O cidadão deve emitir o boleto para pagamento no site do www.detran.es.gov.br.

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), todos os veículos devem renovar o licenciamento anualmente, com o recolhimento de impostos, taxas e multas devidas pelo proprietário. O calendário de vencimento é definido de acordo com o número final da placa do veículo.

Para os veículos leves, como automóveis, caminhonetas, utilitários, motocicletas, ciclomotores e motor-casa, o vencimento do licenciamento começa na próxima segunda-feira, para as placas terminadas em 1, e vai até o dia 28 de julho, para as placas com final 0.

O calendário referente ao vencimento do licenciamento de veículos pesados, a exemplo de caminhão, ônibus, micro-ônibus, caminhão trator, teve início em abril e vai até o dia 12 de agosto, considerando o final da placa do veículo.

O calendário de fiscalização do licenciamento obrigatório, conforme previsto no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), terá início no dia 28 de agosto para os veículos leves. No dia 12 de setembro, vai passar a valer o calendário de fiscalização para veículos pesados. Ou seja, a partir dessas datas, os referidos tipos de veículos registrados no Espírito Santo deverão estar com o Licenciamento Anual 2022 devidamente registrados, sob o risco de, em caso de não licenciados, serem autuados em operações de fiscalização de trânsito.

Os proprietários podem consultar a data de vencimento do Licenciamento Anual do seu veículo aqui.

Como emitir

O Documento Único de Arrecadação (DUA), assim como nos anos anteriores, deve ser impresso no site www.detran.es.gov.br. O proprietário do veículo deve acessar o serviço Emissão de boleto de Licenciamento, disponível no banner “Serviços Digitais de Veículos”. O DUA inclui todos os débitos do veículo.

Após o pagamento, os proprietários deverão imprimir o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo Eletrônico (CRLV-e) também no site do Detran|ES, na opção “CRLV Eletrônico”, na área de Veículos. Automaticamente, o cidadão será direcionado ao portal Acesso Cidadão, onde deve fazer o login com o mesmo CPF do proprietário do veículo ou com o E-CNPJ, nos casos de veículos em nome de Pessoa Jurídica com conta verificada e preencher os dados solicitados.

Também é possível utilizar a versão digital do documento no aparelho celular ou no tablet, baixando o aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT), onde também está disponível o PDF do documento para impressão.

Confira mais informações sobre como emitir o CRLV-e aqui.