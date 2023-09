Diamond Films libera primeiras imagens de ‘A Filha do Rei do Pântano’

Filme estrelado por Daisy Ridley e Ben Mendelsohn estreia em 28 de setembro nos cinemas

Helena, interpretada por Daisy Ridley, vai precisar encarar seu passado para proteger sua filha no novo suspense da Diamond Films. A FILHA DO REI DO PÂNTANO (The Marsh King’s Daughter) chega aos cinemas em 28 de setembro e acaba de ter suas primeiras imagens reveladas.

Estrelado por Daisy Ridley (“Star Wars”) e Ben Mendelsohn (“Batman: O Cavaleiro das Trevas Ressurge”), A FILHA DO REI DO PÂNTANO é baseado no best-seller homônimo de Karen Dionne, com direção de Neil Burger (“Divergente”).

No filme, Helena leva uma vida aparentemente comum ao lado de seu marido e filha, mas esconde um segredo sombrio: seu pai é conhecido como “Rei do Pântano”. Interpretado por Ben Mendelsohn, o homem que manteve Helena e sua mãe em cativeiro em uma cabana no pântano por 12 anos, acaba de escapar da prisão.

A FILHA DO REI DO PÂNTANO contará com apoio de acessibilidade para todos os públicos. Por meio do aplicativo MovieReading, estão disponíveis recursos de audiodescrição, legendas descritivas e LIBRAS – Língua Brasileira de Sinais.